Сурогатна мати народила іспанській актрисі внучку через три роки після смерті її єдиного сина

Знаменитість виконала передсмертне бажання свого сина, який помер від раку 2020-го.

Related video

68-річна іспанська актриса Ана Обрегон, яка втратила дорослого сина Алесса Лекіо Гарсію, котрий помер від раку 2020 року, стала бабусею його дочки. Дівчинку знаменитості народила сурогатна матір, пише Sky News.

За словами Ани, вона використала ДНК свого сина, здійснивши його останню передсмертну мрію мати дітей. Сперму чоловіка було збережено заздалегідь.

"Ця дівчинка не моя дочка, а моя онука", — заявила актриса іспанським ЗМІ.

Вона розповіла, що перед початком лікування Алесса лікарі закликали його залишити зразки сперми, які зберігалися у Нью-Йорку.

"Дитина була зачата в червні минулого року, коли Алессу виповнилося б 30 років, і народилася в березні цього року", — пояснила Обрегон.

Актриса, яка колись знімалася у популярному американському серіалі "Команда А", вже викликала суперечки, розповівши, що вона використала сурогатну матір, аби народити дитину. В Іспанії заборонено сурогатну вагітність, хоча діти, народжені таким чином в інших країнах, можуть бути зареєстровані.

Провідні політики та деякі іспанські ЗМІ називають сурогатне материнство "орендою матки". Міністр з питань рівноправності Ірен Монтеро з лівої коаліції United We Can також назвала сурогатну вагітність "формою насильства щодо жінок". Однак міністр оборони Маргарита Роблес утрималася від критики Обрегон, заявивши, що хоча закон в Іспанії зрозумілий, особисті рішення слід поважати.

Основна опозиційна консервативна Народна партія заявила, що ідею легалізації таких вагітностей без оплати відкрито для обговорення.

На своїй сторінці у соцмережі Обрегон опублікувала перше фото з онукою на руках.

"Я поклялася тобі, що врятую тебе від раку, і підвела тебе. Я обіцяла тобі, що народжу твою дочку, й ось вона у мене на руках. Коли я обіймаю її, я відчуваю неймовірні емоції, тому що я ніби знову обіймаю тебе Я клянуся, що дбатиму про неї з нескінченною любов'ю, яку я маю дати, і ти з небес допоможеш мені. Книга, яку ти почав і яку я підхопила своїми словами, "Хлопчик із землерийками", з'явиться у продажу 19 квітня, і за твоїм бажанням, авторський гонорар піде на дослідження раку у твій фонд @fundacionalesslequio. У цій роботі я пояснюю весь ураган переживань матері перед втратою дитини і довгий шлях до цього благословення і дива малюка Аніти, твоєї дочки. Ти – любов всього мого життя на небесах, А твоя дочка —– любов всього мого життя на землі. Я люблю тебе до смерті", – написала Ана.

Раніше Фокус писав, що сурогатна мати, яка виношує дітей для зірок, поділилася досвідом своєї "роботи".