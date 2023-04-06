"Экзорцист Ватикана". Что настоящие экзорцисты думают о новом фильме с Расселом Кроу

Международная ассоциация экзорцистов выразила обеспокоенность тем, что фильм "Экзорцист Ватикана" показывает их деятельность, как стандартный ужастик, искажая действительность.

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Фильм "Экзорцист Папы" (или "Экзорцист Ватикана"), в котором снялся Рассел Кроу, ожидаемо вызвал интерес католической церкви. Ведь он основан на книгах мемуаров настоящего экзорциста, отца Габриэле Аморта, который изгонял демонов из одержимых с 1986 года и часто давал интервью о своей деятельности. Он умер в 2016 году. Настоящие экзорцисты выразили обеспокоенность тем, как их деятельность была показана в новом фильме. Об этом пишет Католическое информационное агентство.

По их мнению фильм "Экзорцист Ватикана" подпадает под категорию splatter cinema, которая является поджанром фильмов ужасов.

В заявлении говорится, что Ватикан снят с высококонтрастным эффектом светотени, характерным для фильмов жанра нуар, что придает картине эффект "Кода да Винчи", вызывая у публики обычное сомнение: кто настоящий враг? Дьявол или церковь?

Кадр из фильма "Экзорцист Ватикана" Фото: Скриншот

В то время как спецэффекты "неизбежны" в каждом фильме об одержимости демонами, "все преувеличено, с поразительными физическими и словесными проявлениями, типичными для фильмов ужасов", — заявили экзорцисты, состоящие в ассоциации, которая была основана отцом Аморта и которая объединяет более 800 священнослужителей по всему миру.

"Кроме того, это оскорбительно в отношении страданий, которые переживают те, кто стал жертвой чрезвычайного действия дьявола", — говорится в заявлении группы. В заявлении отреагировали на выпуск трейлера фильма и пообещали более развернутую реакцию после премьеры фильма.

Трейлер фильма "Экзорцист Ватикана"

Габриэле Аморт, который умер в возрасте 91 года в 2016 году, сказал, что за свою жизнь провел около 100 000 экзорцизмов. Он был, пожалуй, самым известным в мире экзорцистом и автором многих книг, в том числе "Экзорцист рассказывает свою историю", которая, как сообщается, послужила источником вдохновения для фильма.

Права на книги Аморта принадлежат американскому издательству Sophia Institute Press. Недавно там выпустили книгу под названием "Папский экзорцист: 101 вопрос об отце Габриэле Аморте" — это интервью, в котором священник затрагивает множество тем, начиная от молитв и заканчивая поп-музыкой.

Майкл Личенс, редактор и представитель Sophia Institute Press, выразил некоторое согласие с группой экзорцистов.

"Международная ассоциация экзорцистов имеет право беспокоиться, и я благодарен за их слова. Я надеюсь, что зрители будут помнить, что отец Аморт — реальный человек с великим наследием, и, возможно, несколько кинозрителей посмотрят интервью или возьмут в руки его книги", — отметил Личенс.

Аморт родился в Модене, Италия, 1 мая 1925 года. Во время войны в Италии он был членом подпольной антифашистской организации. Он был рукоположен в священники в 1951 году, но экзорцистом стал только в 1986 году, когда кардинал Уго Полетти, генеральный викарий Римской епархии, назначил его на эту должность.

Отец Габриэле Аморт Фото: Vatican Media

Габриэле был довольно известен, он часто давал интервью и появлялся в новостях. В интервью The Sunday Telegraph в 2000 году он сказал: "Каждый день я говорю с дьяволом. Я говорю с ним на латыни. Он отвечает по-итальянски. Я боролся с ним изо дня в день в течение 14 лет".

В новом фильме персонаж Рассела Кроу отмечает, что большинство случаев не требуют экзорцизма и вместо этого рекомендует обращаться к врачам и психиатрам. По сюжету, он сталкивается со сложным случаем и еда не погибает, пытаясь победить демона, вселившегося в маленького мальчика.

Кадр из фильма "Экзорцист Ватикана" Фото: B&H film distribution

Международная ассоциация экзорцистов заявила, что такое представление превращает экзорцизм в "спектакль, направленный на то, чтобы вызвать сильные и нездоровые эмоции, благодаря мрачной сценографии, со звуковыми эффектами, которые вызывают у зрителя только тревогу, беспокойство и страх".

"Конечным результатом является внушение убеждения, что экзорцизм — это ненормальное, чудовищное и пугающее явление, единственным главным действующим лицом которого является дьявол. Это полная противоположность тому, что происходит в контексте изгнания нечистой силы, совершаемого в католической церкви в соответствии с переданными ею директивами", — отмечают в ассоциации экзорцистов.

Ассоциация, основанная Амортом вместе с отцом Рене Лорентеном в 1994 году, обучает экзорцистов и способствует их включению в местные сообщества.

Экзорцизм считается литургическим обрядом, который может совершать только священник.

Голливуд сделал эту тему популярной в фильме 1973 года "Изгоняющий дьявола", основанном на романе Уильяма Питера Блатти.

Напомним, ранее Фокус писал о фильме "Экзорцист Ватикана" и о том, как Расселу Кроу удалось вжиться в роль священника.