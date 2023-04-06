"Екзорцист Ватикану". Що справжні екзорцисти думають про новий фільм із Расселом Кроу

Міжнародна асоціація екзорцистів висловила стурбованість тим, що фільм "Екзорцист Ватикану" показує їхню діяльність, як стандартний хорор, спотворюючи дійсність.

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Фільм "Екзорцист Папи" (або "Екзорцист Ватикану"), в якому знявся Рассел Кроу, очікувано викликав інтерес католицької церкви. Адже він заснований на книгах мемуарів справжнього екзорциста, отця Ґабріеля Аморта, який виганяв демонів з одержимих з 1986 року та часто давав інтерв'ю про свою діяльність. Він помер у 2016 році. Справжні екзорцисти висловили стурбованість тим, як їхню діяльність було показано у новому фільмі. Про це пише Католицька інформаційна агенція.

На їхню думку, фільм "Екзорцист Ватикану" підпадає під категорію splatter cinema, яка є піджанром фільмів жахів.

У заяві йдеться, що Ватикан знято з висококонтрастним ефектом світлотіні, характерним для фільмів жанру нуар, що надає картині ефекту "Кода да Вінчі", викликаючи у публіки звичайний сумнів: хто справжній ворог? Диявол чи церква?

Кадр із фільму "Екзорцист Ватикану" Фото: Скріншот

У той час як спецефекти "неминучі" в кожному фільмі про одержимість демонами, "все перебільшено, з разючими фізичними та словесними проявами, типовими для фільмів жахів", — заявили екзорцисти, які перебувають в асоціації, яка була заснована отцем Аморта і яка об'єднує понад 800 священнослужителів у всьому світі.

"Крім того, це образливо щодо страждань, які переживають ті, хто став жертвою надзвичайної дії диявола", — йдеться у заяві групи. У заяві відреагували на випуск трейлера фільму та пообіцяли розгорнуту реакцію після прем'єри фільму.

Трейлери фильму "Екзорцист Ватикану"

Ґабріель Аморт, який помер у віці 91 рік у 2016 році, сказав, що за своє життя провів майже 100 000 екзорцизмів. Він був, мабуть, найвідомішим у світі екзорцистом та автором багатьох книг, зокрема "Екзорцист розповідає свою історію", яка, як повідомляється, стала джерелом натхнення для фільму.

Права на книги Аморта належать американському видавництву Sophia Institute Press. Нещодавно там випустили книгу під назвою "Папський екзорцист: 101 питання про отця Ґабріеля Аморта" — це інтерв'ю, в якому священник зачіпає безліч тем, починаючи від молитов і закінчуючи поп-музикою.

Майкл Ліченс, редактор і представник Sophia Institute Press, висловив деяку згоду з групою екзорцистів.

"Міжнародна асоціація екзорцистів має право турбуватися, і я вдячний за їхні слова. Я сподіваюся, що глядачі пам'ятатимуть, що отець Аморт — реальна людина з великою спадщиною, і, можливо, кілька кіноглядачів подивляться інтерв'ю або візьмуть до рук його книги", — зазначив Ліченс.

Аморт народився у Модені, Італія, 1 травня 1925 року. Під час війни в Італії він був членом підпільної антифашистської організації. Він був висвячений на священника у 1951 році, але екзорцистом став лише у 1986 році, коли кардинал Уго Полетті, генеральний вікарій Римської єпархії, призначив його на цю посаду.

Священник Ґабріель Аморт Фото: Vatican Media

Ґабріель Аморт був досить відомий, часто давав інтерв'ю і з'являвся в новинах. В інтерв'ю The Sunday Telegraph у 2000 році він сказав: "Щодня я говорю з дияволом. Я говорю з ним латиною. Він відповідає італійською. Я боровся з ним день у день протягом 14 років".

У новому фільмі персонаж Рассела Кроу зазначає, що більшість випадків не вимагають екзорцизму і натомість рекомендує звертатися до лікарів і психіатрів. За сюжетом, він стикається зі складним випадком і мало не гине, намагаючись перемогти демона, що вселився в маленького хлопчика.

Кадр із фільму "Екзорцист Ватикану" Фото: B&H film distribution

Міжнародна асоціація екзорцистів заявила, що така вистава перетворює екзорцизм на "виставу, спрямовану на те, щоб викликати сильні та нездорові емоції, завдяки похмурій сценографії, зі звуковими ефектами, які викликають у глядача лише тривогу, занепокоєння та страх".

"Кінцевим результатом є навіювання переконання, що екзорцизм — це ненормальне, жахливе і настрашливе явище, єдиною головною дійовою особою якого є диявол. Це повна протилежність тому, що відбувається в контексті вигнання нечистої сили, що здійснюється в католицькій церкві", — зазначають в асоціації екзорцистів.

Асоціація, заснована Амортом разом із батьком Рене Лорентеном у 1994 році, навчає екзорцистів та сприяє їх включенню до місцевих громад.

Екзорцизм вважається літургічним обрядом, який може здійснювати лише священник.

Голлівуд зробив цю тему популярною у фільмі 1973 року "Екзорцист", заснованому на романі Вільяма Пітера Блатті.

Нагадаємо, раніше Фокус писав про фільм "Екзорцист Ватикану" та про те, як Расселу Кроу вдалося вжитися у роль священника.