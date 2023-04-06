Эксгибиционистка моды. Ирина Шейк поразила новым образом

Всего Ирина примерила 30 разных образов.

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37-летняя российская супермодель Ирина Шейк стала героиней нового номера журнала Double, появившись на его обложке в виде эксгибициониста моды, как ее назвали в редакции издания. Фотографией звезда поделилась и на своей странице в соцсети.

На фото Ирина позирует, распахнув кожаное пальто Bottega Veneta со множеством цепочек Bless, под которым тренч и длинная белая футболка от vaquera.nyc с принтом в виде женского комплекта черного белья.

Не менее интересна обувь модели – "керамические" белые туфли Loewe с цветочным рисунком.

Волосы Ирины собраны в гладкую прическу с пучком сзади, а в ушах – крупные золотые серьги.

Автор снимка – норвежский фотограф Оля Риндал. Она сделала 30 фото Шейк, на которых россиянка позирует в разных образах, и которые читатели смогут увидеть на страницах журнала.

"В этих тридцати образах Ирины из серии режиссера @_mariechaix_, сфотографированных @olarindal, сама модель играет эксгибиционистку моды, раскрывая новые надежды с точки зрения творчества. В соответствии с темой этого выпуска, предназначенного для молодого творчества", – говорится в подписи.

Ранее Фокус писал, что Ирина Шейк недавно поделилась фотографией с роскошного тропического курорта, на которой предстала в очень откровенном купальнике и продемострировала фигуру без изъянов.