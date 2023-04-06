Ексгібіціоністка моди. Ірина Шейк вразила новим образом

Загалом Ірина приміряла 30 різних образів.

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37-річна російська супермодель Ірина Шейк стала героїнею нового номера журналу Double, з'явившись на його обкладинці у вигляді ексгібіціоністки моди, як її назвали в редакції видання. Фотографією зірка поділилася і на своїй сторінці у соцмережі.

На фото Ірина позує, розкинувши шкіряне пальто Bottega Veneta з безліччю ланцюжків Bless в боки, під яким тренч і довга біла футболка від vaquera.nyc із принтом у вигляді жіночого комплекту чорної білизни.

Не менш цікавим є взуття моделі – "керамічні" білі туфлі Loewe з квітковим малюнком.

Волосся Ірини зібране у гладку зачіску з пучком ззаду, а у вухах – великі золоті сережки.

Автор знімку – норвезький фотограф Оля Ріндал. Вона зробила 30 фото Шейк, на яких росіянка позує у різних образах, та які читачі зможуть побачити на сторінках журналу.

"У цих тридцяти образах Ірини із серії режисера @_mariechaix_, сфотографованих @olarindal, сама модель грає ексгібіціоністку моди, розкриваючи нові надії з погляду творчості. Відповідно до теми цього випуску, призначеного для молодої творчості", — йдеться у підписі.

Раніше Фокус писав, що Ірина Шейк нещодавно поділилася фотографією з розкішного тропічного курорту, на якій постала у дуже відвертому купальнику та продемонструвала ідеальну фігуру.