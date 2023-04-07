Рекордные 32 года. В Британии нашли кошку-долгожительницу

Кошка по кличке Рози может стать самой старой кошкой в мире.

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В британском Норфолке нашли кошку, которая может оказаться самой старой кошкой в мире. Пушистой Рози черепахового окраса скоро исполнится 32 года, как утверждает ее 72-летняя хозяйка. Об этом пишет Daily Mail.

Рози была у ветеринара только два раза за свою долгую жизнь. Первый раз — когда ее стерилизовали и второй раз — в 2018 году для курса антибиотиков. 1 июня ей исполнится 32 года. Ее хозяйка Лила Бриссет говорит, что взяла ее котенком в 1991 году. Сейчас ей предлагают связаться с официальными лицами из Книги рекордов Гиннеса, чтобы подтвердить, что Рози является старейшей кошечкой в мире.

Рози, которой по человеческим меркам уже исполнилось 144 года, посещала ветеринара всего дважды и сейчас ведет очень спокойную размеренную жизнь. Она любит спать на подоконнике и мягкий корм на завтрак.

Кошка Рози отметит 32 год рождения в июне

Хозяйка говорит, что у Рози отличное здоровье и все зубы на месте. Она взяла ее, когда предыдущей хозяйке пришлось отказаться от котенка, когда выяснилось, что у ее дочери аллергия.

Лила тогда недавно овдовела, чувствовала себя одинокой и уже взяла в дом кошку и бездомную собаку, так что с радостью приняла и Рози.

Рози — родилась от рыжего кота и кошки породы рэгдолл. Секрета долголетия нет.

Когда ее хозяйку спрашивают, почему кошке удалось дожить до таких преклонных лет, Лила отвечает, что все ее питомцы жили долго благодаря качественному питанию и заботе.

Но сейчас Рози уже не так активна, как в юности.

"Все, что она делает, это ест, спит, использует лоток и повторяет это снова. Мне часто приходится проверять, жива ли она и дышит ли она. Я беспокоюсь о том дне, когда она пересечет радужный мост. Она оставит большую пустоту в моем сердце. Я буду скучать по ней, когда она уйдет. Но я никогда не позволю ее усыпить", — говорит хозяйка Рози.

Согласно Книге рекордов Гиннесса, в которой перечислены мировые рекорды как человеческих достижений, так и крайностей мира природы, самой старой из ныне живущих кошек 27 лет.

Кошка Флосси родилась 29 декабря 1995 года, как подтверждено в Орпингтоне, Великобритания, 10 ноября 2022 года.

А самой старой кошкой на свете является Крим Пафф из Остина, штат Техас, которая родилась 3 августа 1967 года и прожила до 6 августа 2005 года — 38 лет и 3 дня.