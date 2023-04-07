Рекордні 32 роки. У Британії знайшли кішку-довгожительку

Кішка на прізвисько Розі може стати найстарішою кішкою у світі.

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У британському Норфолку знайшли кішку, яка може виявитися найстарішою кішкою у світі. Пухнастій Розі черепахового забарвлення скоро виповниться 32 роки, як стверджує її 72-річна господиня. Про це пише Daily Mail.

Розі була у ветеринара лише двічі за своє довге життя. Перший раз – коли її стерилізували та вдруге – у 2018 році для курсу антибіотиків. 1 червня їй виповниться 32 роки. Її господиня Ліла Бріссет каже, що взяла її кошеням 1991 року. Наразі їй пропонують зв'язатися з офіційними особами з Книги рекордів Гіннеса, щоб підтвердити, що Розі є найстарішою кішечкою у світі.

Розі, якій за людськими мірками вже виповнилося 144 роки, відвідувала ветеринара лише двічі та зараз веде дуже спокійне розмірене життя. Вона любить спати на підвіконні та м'який корм на сніданок.

Кішка Розі відзначить 32 рік народження у червні

Господиня каже, що у Розі чудове здоров'я та всі зуби на місці. Вона взяла її, коли попередній господині довелося відмовитися від кошеняти, коли з'ясувалося, що її дочка має алергію.

Ліла тоді нещодавно овдовіла, почувала себе самотньою і вже взяла до хати кішку та бездомного собаку, тож з радістю прийняла і Розі.

Розі – народилася від рудого кота та кішки породи регдол. Секрету довголіття немає.

Коли її господиню запитують, чому кішці вдалося дожити до таких похилого віку, Ліла відповідає, що всі її вихованці жили довго завдяки якісному харчуванню та турботі.

Але зараз Розі вже не така активна, як у юності.

"Все, що вона робить, це їсть, спить, використовує лоток і повторює це знову. Мені часто доводиться перевіряти, чи жива вона і чи дихає вона. Я турбуюся про той день, коли вона перетне райдужний міст. Вона залишить велику порожнечу в моєму серці. Я сумуватиму за нею, коли вона піде. Але я ніколи не дозволю її приспати", — каже господиня Розі.

Згідно з Книгою рекордів Гіннесса, в якій перераховані світові рекорди як людських досягнень, так і крайнощів світу природи, найстарішій з кішок, що нині живуть, виповнилось 27 років.

Кішка Флоссі народилася 29 грудня 1995 року, як підтверджено в Орпінгтоні, Великобританія, 10 листопада 2022 року.

А найстарішою кішкою на світі є Крим Пафф з Остіна, штат Техас, яка народилася 3 серпня 1967 року і прожила до 6 серпня 2005 року — 38 років та 3 дні.