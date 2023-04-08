8 апреля 2023 года: собор архангела Гавриила - что сегодня нельзя делать?
Сегодня нельзя начинать новые дела, злоупотреблять алкоголем и одалживать деньги.
Что случилось в этот день:
Сегодня православная церковь празднует собор архангела Гавриила. Именно Гавриил является вестником самых благих новостей в истории человечества — о рождении Иоанна Предтечи, о Воскресении Христовом, о рождении Девы Марии, о рождении Иисуса Христа.
По Новому и Ветхому заветам архангел Гавриил спас мир, наставляя людей на путь истины.
Что нельзя делать 8 апреля:
- начинать новые дела;
- посещать важные встречи;
- отправляться в дальние поездки;
- одалживать деньги, инвестировать их или перечислять;
- злоупотреблять алкоголем;
- женщинам запрещено просить муку, сахар и соль, а мужчинам ходить в гости.
Народные приметы и поверья:
- заморозки — к холодной весне;
- в березах много сока – ждите дождливое лето;
- сильный дождь — к хорошему урожаю грибов;
- на крышах еще есть снег – будет холодно еще месяц.
День ангела празднуют:
Василий, Гаврила, Кондратий, Вера, Алла, Анна, Мария, Лариса.
Родились сегодня:
1726 год — Льюис Моррис, американский политик, отец-основатель США.
1963 год — Джулиан Леннон, английский рок-музыкант и певец, гитарист, сын Джона Леннона от брака с Синтией Пауэлл;
1979 год — Вячеслав Узелков, украинский боксер-профессионал.
Также в этот день:
1904 год — Великобритания и Франция подписывают соглашение, названное "Сердечным соглашением" (Антантой), заканчивающее почти тысячелетнюю историю конфликтов между двумя нациями;
1930 год — выходит на киевские экраны кинофильм А. Довженко "Земля";
1947 год — фиксируется самое большое пятно на Солнце (до 18 миллиардов квадратных километров);
1971 год — вблизи Лондона состоялся первый Всемирный конгресс цыган, который принял цыганские гимн и флаг;
1990 год — на американском канале ABC начинается премьерный показ сериала "Твин Пикс".