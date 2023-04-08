8 апреля 2023 года: собор архангела Гавриила - что сегодня нельзя делать?

Сегодня нельзя начинать новые дела, злоупотреблять алкоголем и одалживать деньги.

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Что случилось в этот день:

Сегодня православная церковь празднует собор архангела Гавриила. Именно Гавриил является вестником самых благих новостей в истории человечества — о рождении Иоанна Предтечи, о Воскресении Христовом, о рождении Девы Марии, о рождении Иисуса Христа.

По Новому и Ветхому заветам архангел Гавриил спас мир, наставляя людей на путь истины.

Что нельзя делать 8 апреля:

начинать новые дела;

посещать важные встречи;

отправляться в дальние поездки;

одалживать деньги, инвестировать их или перечислять;

злоупотреблять алкоголем;

женщинам запрещено просить муку, сахар и соль, а мужчинам ходить в гости.

Народные приметы и поверья:

заморозки — к холодной весне;

в березах много сока – ждите дождливое лето;

сильный дождь — к хорошему урожаю грибов;

на крышах еще есть снег – будет холодно еще месяц.

День ангела празднуют:

Василий, Гаврила, Кондратий, Вера, Алла, Анна, Мария, Лариса.

Родились сегодня:

1726 год — Льюис Моррис, американский политик, отец-основатель США.

1963 год — Джулиан Леннон, английский рок-музыкант и певец, гитарист, сын Джона Леннона от брака с Синтией Пауэлл;

1979 год — Вячеслав Узелков, украинский боксер-профессионал.

Также в этот день:

1904 год — Великобритания и Франция подписывают соглашение, названное "Сердечным соглашением" (Антантой), заканчивающее почти тысячелетнюю историю конфликтов между двумя нациями;

1930 год — выходит на киевские экраны кинофильм А. Довженко "Земля";

1947 год — фиксируется самое большое пятно на Солнце (до 18 миллиардов квадратных километров);

1971 год — вблизи Лондона состоялся первый Всемирный конгресс цыган, который принял цыганские гимн и флаг;

1990 год — на американском канале ABC начинается премьерный показ сериала "Твин Пикс".