8 квітня 2023 року: собор архангела Гавриїла – що сьогодні не можна робити?

Сьогодні не можна розпочинати нові справи, зловживати алкоголем та позичати гроші.

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Що сталося цього дня:

Сьогодні православна церква святкує собор архангела Гавриїла. Саме Гавриїл є вісником новин про народження Іоанна Предтечі, про Воскресіння Христове, про народження Діви Марії, про народження Ісуса Христа.

За Новим і Старим завітами архангел Гавриїл врятував світ, наставляючи людей на шлях істини.

Що не можна робити 8 квітня:

розпочинати нові справи;

відвідувати важливі зустрічі;

вирушати у далекі поїздки;

позичати гроші, інвестувати їх чи перераховувати;

зловживати алкоголем;

жінкам заборонено просити борошно, цукор та сіль, а чоловікам ходити в гості.

Народні прикмети та повір'я:

заморозки — до холодної весни;

у березах багато соку – чекайте на дощове літо;

сильний дощ – до хорошого врожаю грибів;

на дахах ще є сніг – буде холодно ще місяць.

День ангела святкують:

Василь, Гаврило, Кіндратій, Віра, Алла, Ганна, Марія, Лариса.

Народилися сьогодні:

1726 — Льюїс Морріс, американський політик, батько-засновник США.

1963 — Джуліан Леннон, англійський рок-музикант і співак, гітарист, син Джона Леннона від шлюбу з Синтією Пауелл;

1979 — В'ячеслав Узєлков, український боксер-професіонал.

Також у цей день:

1904 рік— Великобританія і Франція підписують угоду, названу Антантою, що закінчує майже тисячолітню історію конфліктів між двома націями;

1930 рік — виходить на київські екрани фільм О. Довженка "Земля";

1947 рік — фіксується найбільша пляма на Сонці (до 18 мільярдів квадратних кілометрів);

1971 рік — поблизу Лондона відбувся перший Всесвітній конгрес циган, який прийняв циганські гімн і прапор;

1990 рік — на американському каналі ABC починається прем'єрний показ серіалу "Твін Пікс".