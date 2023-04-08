8 квітня 2023 року: собор архангела Гавриїла – що сьогодні не можна робити?
Сьогодні не можна розпочинати нові справи, зловживати алкоголем та позичати гроші.
Що сталося цього дня:
Сьогодні православна церква святкує собор архангела Гавриїла. Саме Гавриїл є вісником новин про народження Іоанна Предтечі, про Воскресіння Христове, про народження Діви Марії, про народження Ісуса Христа.
За Новим і Старим завітами архангел Гавриїл врятував світ, наставляючи людей на шлях істини.
Що не можна робити 8 квітня:
- розпочинати нові справи;
- відвідувати важливі зустрічі;
- вирушати у далекі поїздки;
- позичати гроші, інвестувати їх чи перераховувати;
- зловживати алкоголем;
- жінкам заборонено просити борошно, цукор та сіль, а чоловікам ходити в гості.
Народні прикмети та повір'я:
- заморозки — до холодної весни;
- у березах багато соку – чекайте на дощове літо;
- сильний дощ – до хорошого врожаю грибів;
- на дахах ще є сніг – буде холодно ще місяць.
День ангела святкують:
Василь, Гаврило, Кіндратій, Віра, Алла, Ганна, Марія, Лариса.
Народилися сьогодні:
1726 — Льюїс Морріс, американський політик, батько-засновник США.
1963 — Джуліан Леннон, англійський рок-музикант і співак, гітарист, син Джона Леннона від шлюбу з Синтією Пауелл;
1979 — В'ячеслав Узєлков, український боксер-професіонал.
Також у цей день:
1904 рік— Великобританія і Франція підписують угоду, названу Антантою, що закінчує майже тисячолітню історію конфліктів між двома націями;
1930 рік — виходить на київські екрани фільм О. Довженка "Земля";
1947 рік — фіксується найбільша пляма на Сонці (до 18 мільярдів квадратних кілометрів);
1971 рік — поблизу Лондона відбувся перший Всесвітній конгрес циган, який прийняв циганські гімн і прапор;
1990 рік — на американському каналі ABC починається прем'єрний показ серіалу "Твін Пікс".