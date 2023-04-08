Страстная седмица 2023: что нужно знать об этой неделе

Страстной неделей называют последние 7 дней перед Пасхой. В этот период важно придерживаться особого поста, молиться, а также наводить порядки.

Related video

Страстная неделя 2023 — когда будет?

Пасха в этом году выпадает на 16 апреля, соответственно Страстная седмица, которая отмечается всю неделю до Пасхи, будет длиться с понедельника, 10 апреля, до субботы, 15 апреля.

Суть и традиции Страстной недели

Каждый день всей Страстной недели или Седмицы называют Великим. В эти дни не празднуются дни святых, не крестят детей и не венчают молодоженов, ведь все приготовления ориентированы на предстоящий праздник Воскресения Христа. Страстная неделя называется так от слова "страсти" в значении "страдания", которые Иисус Христос пережил в эти дни: предательство Иуды, а также пытки и смерть на кресте за грехи людей. Каждый день из Страстной недели посвящен этим событиям из жизни Иисуса.

Все они имеют свое особое значение, традиции и запреты.

Что значит каждый из дней Страстной седмицы?

Великий понедельник

В первый день седмицы в церкви вспоминают и рассказывают о святом патриархе Иосифе — человеке, которого собственные братья продали в рабство. Также начинают варить миро — масла для помазания после крещения, изготовление которых занимает три дня. В этот день разрешается убирать в доме и подготавливать его к празднику, стирать, ремонтировать что-то.

Великий вторник

Считается, что именно во вторник Иисус рассказал ученикам о Страшном суде, воскресении и разных чудесах для избранных.

Во вторник можно заняться преображением своей одежды — стирка, глажка, шитье.

Великая среда

В среду случилось предательство Христа Иудой за 30 сребренников. Согласно Библии, в среду Господь искупил наши грехи, поэтому в этот день нужно исповедоваться. По домашним делам — можно делать все то же самые, что и в предыдущие дни.

Великий четверг

Великий Четверг еще называют Чистым. Существует традиция купания людей до восхода Солнца. Именно в этот день начинаются непосредственные приготовления к Пасхе — люди красят яйца, пекут паски, убирают в доме, стирают одежду.

Служители читают самую длинную службу в году — Двенадцать Евангелий о страданиях Христа. Православным в этот день нужно причаститься.

Великая пятница

Великая пятница или Страстная пятница — день, когда распяли Христа. Этот день считается самым траурным и запрещает любую работу, а также любого рода веселье.

В храмах вспоминают страдания Господа на кресте и выносят плащаницу — изображение Господа в гробу, а верующие должны поклониться святыне.

Великая суббота

В этот день происходит последнее богослужение Страстной седмицы, где вспоминают о погребении Иисуса. Самая главная служба начинается вечером, а в Иерусалиме сходит благодатный огонь.

Можно делать все домашние дела, если не успели, но нельзя давать в долг.

Завершается Седмица перетеканием в самый главный христианский праздник — Воскресение Христово.

Чего нельзя делать на протяжении Страстной недели:

веселиться, праздновать что-то;

отказывать в помощи нуждающимся;

ссориться;

сквернословить;

лгать;

проявлять нетерпимость;

нарушать пост;

поддаваться плотским утехам.

Что нужно есть во время Страстной недели?

Понедельник: хлеб с овощами, фрукты, мед, орехи;

Вторник и среда: сырая пища без масла;

Четверг: горячая пища из продуктов растительного происхождения, в блюда добавляют растительное масло;

Пятница: взрослые ничего не едят до времени выноса плащаницы на богослужении, приблизительно около 18:00;

Суббота: пища без масла.

Детально про историю, традиции и запреты каждого дня Страстной Седмицы Фокус будет рассказывать на протяжении всей недели.