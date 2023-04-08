Страстная седмица 2023: что нужно знать об этой неделе
Страстной неделей называют последние 7 дней перед Пасхой. В этот период важно придерживаться особого поста, молиться, а также наводить порядки.
Страстная неделя 2023 — когда будет?
Пасха в этом году выпадает на 16 апреля, соответственно Страстная седмица, которая отмечается всю неделю до Пасхи, будет длиться с понедельника, 10 апреля, до субботы, 15 апреля.
Суть и традиции Страстной недели
Каждый день всей Страстной недели или Седмицы называют Великим. В эти дни не празднуются дни святых, не крестят детей и не венчают молодоженов, ведь все приготовления ориентированы на предстоящий праздник Воскресения Христа. Страстная неделя называется так от слова "страсти" в значении "страдания", которые Иисус Христос пережил в эти дни: предательство Иуды, а также пытки и смерть на кресте за грехи людей. Каждый день из Страстной недели посвящен этим событиям из жизни Иисуса.
Все они имеют свое особое значение, традиции и запреты.
Что значит каждый из дней Страстной седмицы?
Великий понедельник
В первый день седмицы в церкви вспоминают и рассказывают о святом патриархе Иосифе — человеке, которого собственные братья продали в рабство. Также начинают варить миро — масла для помазания после крещения, изготовление которых занимает три дня. В этот день разрешается убирать в доме и подготавливать его к празднику, стирать, ремонтировать что-то.
Великий вторник
Считается, что именно во вторник Иисус рассказал ученикам о Страшном суде, воскресении и разных чудесах для избранных.
Во вторник можно заняться преображением своей одежды — стирка, глажка, шитье.
Великая среда
В среду случилось предательство Христа Иудой за 30 сребренников. Согласно Библии, в среду Господь искупил наши грехи, поэтому в этот день нужно исповедоваться. По домашним делам — можно делать все то же самые, что и в предыдущие дни.
Великий четверг
Великий Четверг еще называют Чистым. Существует традиция купания людей до восхода Солнца. Именно в этот день начинаются непосредственные приготовления к Пасхе — люди красят яйца, пекут паски, убирают в доме, стирают одежду.
Служители читают самую длинную службу в году — Двенадцать Евангелий о страданиях Христа. Православным в этот день нужно причаститься.
Великая пятница
Великая пятница или Страстная пятница — день, когда распяли Христа. Этот день считается самым траурным и запрещает любую работу, а также любого рода веселье.
В храмах вспоминают страдания Господа на кресте и выносят плащаницу — изображение Господа в гробу, а верующие должны поклониться святыне.
Великая суббота
В этот день происходит последнее богослужение Страстной седмицы, где вспоминают о погребении Иисуса. Самая главная служба начинается вечером, а в Иерусалиме сходит благодатный огонь.
Можно делать все домашние дела, если не успели, но нельзя давать в долг.
Завершается Седмица перетеканием в самый главный христианский праздник — Воскресение Христово.
Чего нельзя делать на протяжении Страстной недели:
- веселиться, праздновать что-то;
- отказывать в помощи нуждающимся;
- ссориться;
- сквернословить;
- лгать;
- проявлять нетерпимость;
- нарушать пост;
- поддаваться плотским утехам.
Что нужно есть во время Страстной недели?
Понедельник: хлеб с овощами, фрукты, мед, орехи;
Вторник и среда: сырая пища без масла;
Четверг: горячая пища из продуктов растительного происхождения, в блюда добавляют растительное масло;
Пятница: взрослые ничего не едят до времени выноса плащаницы на богослужении, приблизительно около 18:00;
Суббота: пища без масла.
Детально про историю, традиции и запреты каждого дня Страстной Седмицы Фокус будет рассказывать на протяжении всей недели.