Страсна седмиця 2023: що потрібно знати про цей тиждень

Страсним тижнем називають останні 7 днів перед Великоднем. У цей період важливо дотримуватись особливого посту, молитися, а також наводити порядки.

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Страсний тиждень 2023 року — коли буде?

Великдень цього року випадає на 16 квітня, відповідно Страсний тиждень, який відзначають весь тиждень до Великодня, триватиме з понеділка, 10 квітня, до суботи, 15 квітня.

Суть та традиції Страсного тижня

Кожен день Страсного тижня або Седмиці називають Великим. У ці дні не вшановують памʼять святих, не хрестять дітей і не вінчають молодят, адже всі приготування орієнтовані на свято Воскресіння Христа. Страсний тиждень називається так від слова "страсті" у значенні "страждання", які Ісус Христос пережив у ці дні: зрада Юди, а також тортури та смерть на хресті за гріхи людей. Кожен день Страсного тижня присвячений цим подіям із життя Ісуса.

Усі вони мають своє особливе значення, традиції та заборони.

Що означає кожен із днів Страсного тижня?

Великий понеділок

У перший день Страсного тижня в церкві згадують і розповідають про святого патріарха Йосипа — людину, яку власні брати продали в рабство. Також починають варити миро — олії для помазання після хрещення, виготовлення яких займає три дні. Цього дня дозволяється прибирати у будинку та готувати його до свята, прати, ремонтувати щось.

Великий вівторок

Вважається, що саме у вівторок Ісус розповів учням про Страшний суд, воскресіння та різні чудеса для обраних.

У вівторок можна зайнятися справами, що стосуються одягу — прання, прасування, шиття тощо.

Велика середа

У середу відбулася зрада Христа Юдою за 30 срібняків. Згідно з Біблією, у середу Господь спокутував наші гріхи, тому цього дня треба сповідатися. Щодо домашніх справ — можна робити все, що й у попередні дні.

Великий четвер

Великий Четвер ще називають Чистим. Існує традиція купання людей до сходу сонця. Саме цього дня розпочинаються безпосередні приготування до Великодня — люди фарбують яйця, печуть паски, прибирають у будинку, перуть одяг тощо.

Служителі читають найдовшу службу року — Дванадцять Євангелій про страждання Христа. У цей день православним треба причаститися.

Велика п'ятниця

Велика п'ятниця чи Страсна п'ятниця — день, коли розіп'яли Христа. Цей день вважається найжалобнішим і забороняє будь-яку роботу, а також будь-які веселощі.

У храмах згадують страждання Господа на хресті та виносять плащаницю – зображення Господа у труні. Віряни мають поклонитись святині.

Велика субота

Цього дня відбувається останнє богослужіння Страсного тижня, де згадують про поховання Ісуса. Найголовніша служба починається увечері, а в Єрусалимі сходить благодатний вогонь.

Можна робити всі домашні справи, якщо не встигли, але не можна позичати нікому гроші.

Завершується Седмиця перетіканням у найголовніше християнське свято — Воскресіння Христове.

Чого не можна робити протягом Страсного тижня:

веселитися, святкувати щось;

відмовляти у допомозі нужденним;

сваритися;

вживати лайку;

брехати;

виявляти нетерпимість;

порушувати піст;

піддаватися тілесним втіхам.

Що потрібно їсти під час Страсного тижня?

Понеділок: хліб із овочами, фрукти, мед, горіхи;

Вівторок та середа: сира їжа без олії;

Четвер: гаряча їжа з продуктів рослинного походження, до страв додають рослинну олію;

П'ятниця: дорослі нічого не їдять до винесення плащаниці на богослужінні близько 18:00;

Субота: їжа без олії.

Детально про історію, традиції та заборони кожного дня Страсної Седмиці Фокус розповідатиме протягом усього тижня.