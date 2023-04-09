9 апреля 2023 года: Вербное воскресенье - что сегодня нельзя делать?

Сегодня категорически запрещено злиться, ругаться, желать зла другим людям. Также нельзя работать на огороде и в саду, заниматься домашней работой.

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Что случилось в этот день:

Сегодня православная церковь отмечает один из главных пасхальных праздников — Вход Господень в Иерусалим или же Вербное воскресенье. Его отмечают в шестое воскресенье Великого поста и последнее воскресенье перед Пасхой. Пасха 2023 у православных верующих наступит 16 апреля, а Вербное воскресенье — 9 апреля. У католиков Пасха отмечается 9 апреля, а Вербное воскресенье — 2 апреля.

Сегодня верующие идут в Храм и освящают веточки вербы — считается, что они обладают целительной силой и защищают дом от беды и зла. Также веточками вербы легонько бьют друг друга и приговаривают: "Не я бью, верба бьет!"

Освященные веточки ставят в вазу и хранят их как оберег весь год.

9 апреля молятся о здоровье близких и о хорошем урожае.

Что нельзя делать 9 апреля:

заниматься тяжелым физическим трудом

шить, вязать, вышивать, прясть

убирать, мыть пол, стирать

работать в саду и на огороде

ссориться, злиться, завидовать

желать зла другим

ходить на кладбище

веселиться, петь песни

играть свадьбы, свататься

Народные приметы и поверья:

если утром иней и туман — год будет урожайный

если на небе нет облаков — год будет ягодным

птицы высоко летают — долго дождя не будет

если днем тепло — лето будет жаркое

День ангела празднуют:

Иван, Мануил, Матрона, Феодосий

Родились сегодня:

1933 — Жан-Поль Бельмондо (ум. 2021), французский актер театра и кино, лауреат премии "Сезар" и др. наград

1990 — Кристен Стюарт, американская актриса, исполнительница главной роли в серии фильмов "Сумерки".

Также в этот день:

1667 — В Париже прошла первая в мире публичная выставка искусств

1928 — в Турции официальной религией провозглашен ислам

1963 — Уинстон Черчилль стал первым иностранцем, которому Конгресс США присвоил звание почетного гражданина США

1966 — Ватикан отменил Индекс запрещенных книг, просуществовавший более четырех веков

1970 — Пол Маккартни заявил, что больше не будет сотрудничать с Джоном Ленноном, положив конец существованию "Битлз" как группы

2005 — Принц Уэльский Чарльз и Камилла Паркер-Боулз обвенчались в ратуше города Виндзор

2015 — Украина запретила нацистскую и коммунистическую символику

2021 — смерть принца Филиппа, консорта Елизаветы II