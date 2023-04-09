9 апреля 2023 года: Вербное воскресенье - что сегодня нельзя делать?
Сегодня категорически запрещено злиться, ругаться, желать зла другим людям. Также нельзя работать на огороде и в саду, заниматься домашней работой.
Что случилось в этот день:
Сегодня православная церковь отмечает один из главных пасхальных праздников — Вход Господень в Иерусалим или же Вербное воскресенье. Его отмечают в шестое воскресенье Великого поста и последнее воскресенье перед Пасхой. Пасха 2023 у православных верующих наступит 16 апреля, а Вербное воскресенье — 9 апреля. У католиков Пасха отмечается 9 апреля, а Вербное воскресенье — 2 апреля.
Сегодня верующие идут в Храм и освящают веточки вербы — считается, что они обладают целительной силой и защищают дом от беды и зла. Также веточками вербы легонько бьют друг друга и приговаривают: "Не я бью, верба бьет!"
Освященные веточки ставят в вазу и хранят их как оберег весь год.
9 апреля молятся о здоровье близких и о хорошем урожае.
Что нельзя делать 9 апреля:
- заниматься тяжелым физическим трудом
- шить, вязать, вышивать, прясть
- убирать, мыть пол, стирать
- работать в саду и на огороде
- ссориться, злиться, завидовать
- желать зла другим
- ходить на кладбище
- веселиться, петь песни
- играть свадьбы, свататься
Народные приметы и поверья:
- если утром иней и туман — год будет урожайный
- если на небе нет облаков — год будет ягодным
- птицы высоко летают — долго дождя не будет
- если днем тепло — лето будет жаркое
День ангела празднуют:
Иван, Мануил, Матрона, Феодосий
Родились сегодня:
1933 — Жан-Поль Бельмондо (ум. 2021), французский актер театра и кино, лауреат премии "Сезар" и др. наград
1990 — Кристен Стюарт, американская актриса, исполнительница главной роли в серии фильмов "Сумерки".
Также в этот день:
1667 — В Париже прошла первая в мире публичная выставка искусств
1928 — в Турции официальной религией провозглашен ислам
1963 — Уинстон Черчилль стал первым иностранцем, которому Конгресс США присвоил звание почетного гражданина США
1966 — Ватикан отменил Индекс запрещенных книг, просуществовавший более четырех веков
1970 — Пол Маккартни заявил, что больше не будет сотрудничать с Джоном Ленноном, положив конец существованию "Битлз" как группы
2005 — Принц Уэльский Чарльз и Камилла Паркер-Боулз обвенчались в ратуше города Виндзор
2015 — Украина запретила нацистскую и коммунистическую символику
2021 — смерть принца Филиппа, консорта Елизаветы II