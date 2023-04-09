9 квітня 2023 року: Вербна неділя – що сьогодні не можна робити?
Сьогодні категорично заборонено злитися, лаятись, бажати зла іншим людям. Також не можна працювати на городі та в саду, займатися домашньою роботою.
Що сталося цього дня:
Сьогодні православна церква відзначає одне з головних великодніх свят — Вхід Господній до Єрусалиму або Вербну неділю. Його святкують у шосту неділю Великого посту та останню неділю перед Великоднем. Великдень 2023 року у православних вірян настане 16 квітня, а Вербна неділя – 9 квітня.
Сьогодні віряни йдуть у Храм і освячують гілочки верби — вважається, що вони мають цілющу силу і захищають будинок від лиха і зла. Також гілочками верби легенько б'ють один одного та примовляють: "Не я б'ю, верба б'є!"
Освячені гілочки ставлять у вазу та зберігають їх як оберіг увесь рік.
9 квітня моляться за здоров'я близьких і за хороший урожай.
Що не можна робити 9 квітня:
- займатися важкою фізичною працею
- шити, в'язати, вишивати, прясти
- прибирати, мити підлогу, прати
- працювати в саду та на городі
- сваритися, злитися, заздрити
- бажати зла іншим
- ходити на цвинтар
- веселитися, співати пісні
- грати весілля, свататися
Народні прикмети та повір'я:
- якщо вранці іній та туман — рік буде врожайний
- якщо на небі немає хмар — рік буде ягідним
- птахи високо літають — довго дощу не буде
- якщо вдень тепло — літо буде спекотним
День ангела святкують:
Іван, Мануїл, Матрона, Феодосій
Народилися сьогодні:
1933 — Жан-Поль Бельмондо (пом. 2021), французький актор театру та кіно, лауреат премії "Сезар" та ін. нагород
1990 — Крістен Стюарт, американська актриса, виконавиця головної ролі в серії фільмів "Сутінки".
Також у цей день:
1667 — у Парижі пройшла перша у світі публічна виставка мистецтв
1928 — у Туреччині офіційною релігією проголосили іслам
1963 — Вінстон Черчілль став першим іноземцем, якому Конгрес США присвоїв звання почесного громадянина США
1966 — Ватикан скасував Індекс заборонених книг, що проіснував понад чотири століття
1970 — Пол Маккартні заявив, що більше не співпрацюватиме з Джоном Ленноном, поклавши край існуванню "Бітлз" як групи
2005 — Принц Уельський Чарльз та Камілла Паркер-Боулз повінчалися в ратуші міста Віндзор
2015 — Україна заборонила нацистську та комуністичну символіку
2021 — смерть принца Філіпа, консорту Єлизавети II