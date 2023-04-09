9 квітня 2023 року: Вербна неділя – що сьогодні не можна робити?

Сьогодні категорично заборонено злитися, лаятись, бажати зла іншим людям. Також не можна працювати на городі та в саду, займатися домашньою роботою.

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Що сталося цього дня:

Сьогодні православна церква відзначає одне з головних великодніх свят — Вхід Господній до Єрусалиму або Вербну неділю. Його святкують у шосту неділю Великого посту та останню неділю перед Великоднем. Великдень 2023 року у православних вірян настане 16 квітня, а Вербна неділя – 9 квітня.

Сьогодні віряни йдуть у Храм і освячують гілочки верби — вважається, що вони мають цілющу силу і захищають будинок від лиха і зла. Також гілочками верби легенько б'ють один одного та примовляють: "Не я б'ю, верба б'є!"

Освячені гілочки ставлять у вазу та зберігають їх як оберіг увесь рік.

9 квітня моляться за здоров'я близьких і за хороший урожай.

Що не можна робити 9 квітня:

займатися важкою фізичною працею

шити, в'язати, вишивати, прясти

прибирати, мити підлогу, прати

працювати в саду та на городі

сваритися, злитися, заздрити

бажати зла іншим

ходити на цвинтар

веселитися, співати пісні

грати весілля, свататися

Народні прикмети та повір'я:

якщо вранці іній та туман — рік буде врожайний

якщо на небі немає хмар — рік буде ягідним

птахи високо літають — довго дощу не буде

якщо вдень тепло — літо буде спекотним

День ангела святкують:

Іван, Мануїл, Матрона, Феодосій

Народилися сьогодні:

1933 — Жан-Поль Бельмондо (пом. 2021), французький актор театру та кіно, лауреат премії "Сезар" та ін. нагород

1990 — Крістен Стюарт, американська актриса, виконавиця головної ролі в серії фільмів "Сутінки".

Також у цей день:

1667 — у Парижі пройшла перша у світі публічна виставка мистецтв

1928 — у Туреччині офіційною релігією проголосили іслам

1963 — Вінстон Черчілль став першим іноземцем, якому Конгрес США присвоїв звання почесного громадянина США

1966 — Ватикан скасував Індекс заборонених книг, що проіснував понад чотири століття

1970 — Пол Маккартні заявив, що більше не співпрацюватиме з Джоном Ленноном, поклавши край існуванню "Бітлз" як групи

2005 — Принц Уельський Чарльз та Камілла Паркер-Боулз повінчалися в ратуші міста Віндзор

2015 — Україна заборонила нацистську та комуністичну символіку

2021 — смерть принца Філіпа, консорту Єлизавети II