10 апреля 2023 года: преподобного Илариона — что сегодня нельзя делать?

Сегодня нельзя обманывать и злословить.

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Что случилось в этот день:

Сегодня православная церковь почитает память преподобного Илариона Нового. Иларион был Пеликитским игуменом. Он посвятил себя Богу с юношеских лет, жил затворником, а также обладал даром исцеления.

Также 10 апреля 2023 года — первый день Страстной Седмицы, который называют Великим Понедельником.

Что нельзя делать 10 апреля:

обманывать;

ссориться;

злословить;

снимать паутину в доме;

разжигать огонь.

Народные приметы и поверья:

- если до этого дня лежал снег, то теперь он начнет очень быстро таять;

- идет дождь — год будет урожайным;

- утром иней и туман – к хорошему урожаю фруктов, овощей и злаков;

- низко летают и кричат чайки – к засушливому лету.

День ангела празднуют:

Илларион, Стефан, Николай, Василий, Иоанн, Мария.

Родились сегодня:

1847 год — Джозеф Пулитцер, американский журналист и издатель, основатель журналистской Пулитцеровской премии;

1977 год — Роберто Карлос, бразильский футболист, чемпион мира (2002).

Также в этот день:

1633 год — в Лондоне впервые в продуктовых магазинах появились бананы;

1710 год — Устав королевы Анны (акт парламента Великобритании) становится первым в истории документом, предоставляющим государственную охрану авторскому праву;

1833 год — впервые начинают производство спичек;

1849 год — американец Уолтер Хант получает патент на безопасную шпильку;

1912 год — лайнер "Титаник" отправляется в рейс из порта Саутгемптон в Нью-Йорк, который окажется трагическим;

1925 год — первая публикация роман Скотта Фицджеральда "Великий Гэтсби";

1970 год — Пол Маккартни заявляет о выходе из группы "Битлз", что означало ее распад;

1972 год — подписывают Конвенцию о запрещении биологического оружия;

2019 год – впервые в истории ученые делают фото сверхмассивной черной дыры в центре галактики Messier 87 (M87).