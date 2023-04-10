10 апреля 2023 года: преподобного Илариона — что сегодня нельзя делать?
Сегодня нельзя обманывать и злословить.
Что случилось в этот день:
Сегодня православная церковь почитает память преподобного Илариона Нового. Иларион был Пеликитским игуменом. Он посвятил себя Богу с юношеских лет, жил затворником, а также обладал даром исцеления.
Также 10 апреля 2023 года — первый день Страстной Седмицы, который называют Великим Понедельником.
Что нельзя делать 10 апреля:
- обманывать;
- ссориться;
- злословить;
- снимать паутину в доме;
- разжигать огонь.
Народные приметы и поверья:
- если до этого дня лежал снег, то теперь он начнет очень быстро таять;
- идет дождь — год будет урожайным;
- утром иней и туман – к хорошему урожаю фруктов, овощей и злаков;
- низко летают и кричат чайки – к засушливому лету.
День ангела празднуют:
Илларион, Стефан, Николай, Василий, Иоанн, Мария.
Родились сегодня:
1847 год — Джозеф Пулитцер, американский журналист и издатель, основатель журналистской Пулитцеровской премии;
1977 год — Роберто Карлос, бразильский футболист, чемпион мира (2002).
Также в этот день:
1633 год — в Лондоне впервые в продуктовых магазинах появились бананы;
1710 год — Устав королевы Анны (акт парламента Великобритании) становится первым в истории документом, предоставляющим государственную охрану авторскому праву;
1833 год — впервые начинают производство спичек;
1849 год — американец Уолтер Хант получает патент на безопасную шпильку;
1912 год — лайнер "Титаник" отправляется в рейс из порта Саутгемптон в Нью-Йорк, который окажется трагическим;
1925 год — первая публикация роман Скотта Фицджеральда "Великий Гэтсби";
1970 год — Пол Маккартни заявляет о выходе из группы "Битлз", что означало ее распад;
1972 год — подписывают Конвенцию о запрещении биологического оружия;
2019 год – впервые в истории ученые делают фото сверхмассивной черной дыры в центре галактики Messier 87 (M87).