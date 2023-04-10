10 квітня 2023 року: преподобного Іларіона — що сьогодні не можна робити?

Сьогодні не можна обманювати та злословити.

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Що сталося цього дня:

Сьогодні православна церква вшановує пам'ять преподобного Іларіона Нового. Іларіон був пелікітським ігуменом. Він присвятив себе Богу з юнацьких років, вів самітницький спосіб життя, а також мав дар зцілення.

Також 10 квітня 2023 року — перший день Страсної Седмиці, який називають Великим Понеділком.

Що не можна робити 10 квітня:

обманювати;

сваритися;

лихословити;

знімати павутину у будинку;

розпалювати вогонь.

Народні прикмети та повір'я:

якщо до цього дня лежав сніг, то тепер він почне швидко танути;

іде дощ — рік буде врожайним;

вранці іній та туман – до хорошого врожаю фруктів, овочів та злаків;

низько літають і кричать чайки — до посушливого літа.

День ангела святкують:

Іларіон, Стефан, Микола, Василь, Іван, Марія.

Народилися сьогодні:

1847 — Джозеф Пулітцер, американський журналіст і видавець, засновник журналістської Пулітцерівської премії;

1977 — Роберто Карлос, бразильський футболіст, чемпіон світу (2002).

Також у цей день:

1633 — у Лондоні вперше в продуктових магазинах з'явилися банани;

1710 — Статут королеви Анни (акт парламенту Великобританії) стає першим в історії документом, що надає державну охорону авторському праву;

1833 — вперше починають виробництво сірників;

1849 — американець Волтер Хант отримує патент на безпечну шпильку;

1912 — лайнер "Титанік" відправляється в рейс з порту Саутгемптон в Нью-Йорк, який виявиться трагічним;

1925 — перша публікація роман Скотта Фіцджеральда "Великий Гетсбі";

1970 — Пол Маккартні заявляє про вихід з групи "Бітлз", що означало її розпад;

1972 — підписують Конвенцію про заборону біологічної зброї;

2019 — вперше в історії вчені роблять фото надмасивної чорної діри в центрі галактики Messier 87 (M87).