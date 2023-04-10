10 квітня 2023 року: преподобного Іларіона — що сьогодні не можна робити?
Сьогодні не можна обманювати та злословити.
Що сталося цього дня:
Сьогодні православна церква вшановує пам'ять преподобного Іларіона Нового. Іларіон був пелікітським ігуменом. Він присвятив себе Богу з юнацьких років, вів самітницький спосіб життя, а також мав дар зцілення.
Також 10 квітня 2023 року — перший день Страсної Седмиці, який називають Великим Понеділком.
Що не можна робити 10 квітня:
- обманювати;
- сваритися;
- лихословити;
- знімати павутину у будинку;
- розпалювати вогонь.
Народні прикмети та повір'я:
- якщо до цього дня лежав сніг, то тепер він почне швидко танути;
- іде дощ — рік буде врожайним;
- вранці іній та туман – до хорошого врожаю фруктів, овочів та злаків;
- низько літають і кричать чайки — до посушливого літа.
День ангела святкують:
Іларіон, Стефан, Микола, Василь, Іван, Марія.
Народилися сьогодні:
1847 — Джозеф Пулітцер, американський журналіст і видавець, засновник журналістської Пулітцерівської премії;
1977 — Роберто Карлос, бразильський футболіст, чемпіон світу (2002).
Також у цей день:
1633 — у Лондоні вперше в продуктових магазинах з'явилися банани;
1710 — Статут королеви Анни (акт парламенту Великобританії) стає першим в історії документом, що надає державну охорону авторському праву;
1833 — вперше починають виробництво сірників;
1849 — американець Волтер Хант отримує патент на безпечну шпильку;
1912 — лайнер "Титанік" відправляється в рейс з порту Саутгемптон в Нью-Йорк, який виявиться трагічним;
1925 — перша публікація роман Скотта Фіцджеральда "Великий Гетсбі";
1970 — Пол Маккартні заявляє про вихід з групи "Бітлз", що означало її розпад;
1972 — підписують Конвенцію про заборону біологічної зброї;
2019 — вперше в історії вчені роблять фото надмасивної чорної діри в центрі галактики Messier 87 (M87).