Великий понедельник: что нужно знать про первый день Страстной недели

Сегодня в православной церкви начинается Страстная неделя — последние 7 дней перед Пасхой. Что можно и нельзя делать в первый день седмицы — Великий понедельник — рассказываем дальше.

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Суть и обычаи Страстной недели

Каждый день всей Страстной недели или Седмицы называют Великим. В эти дни не празднуются дни святых, не крестят детей и не венчают молодоженов, ведь все приготовления ориентированы на предстоящий праздник Воскресения Христа. Страстная неделя называется так от слова "страсти" в значении "страдания", которые Иисус Христос пережил в эти дни: предательство Иуды, а также пытки и смерть на кресте за грехи людей. Каждый день из Страстной недели посвящен этим событиям из жизни Иисуса.

Все они имеют свое особое значение, традиции и запреты.

Великий понедельник: история и традиции первого дня Седмицы

Первый день Страстной седмицы — Великий понедельник — посвящен евангельскому учению. Иисус проклял дерево смоковницы (инжира), не принесшее плодов, обрекая его на бесплодие вовек. Смоковница тотчас высохла, как и души людей, живущих без веры. Так было показано, что силы его не иссякли и слово его имеет чудотворную силу.

Также начинают варить миро — масла для помазания после крещения, изготовление которых занимает три дня.

Что нельзя делать в Великий понедельник?

В понедельник, как и всю Страстную неделю, нельзя веселиться, петь и танцевать, а также нужно придерживаться строгого поста.

Также в Великий понедельник нельзя:

принимать гостей и самим ходить в гости;

употреблять алкоголь;

есть мясо, молочные продукты и яйца;

ссориться и конфликтовать;

ходить на кладбище и поминать умерших;

венчаться и жениться;

лениться.

Что нужно делать в Великий понедельник: