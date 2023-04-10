Великий понедельник: что нужно знать про первый день Страстной недели
Сегодня в православной церкви начинается Страстная неделя — последние 7 дней перед Пасхой. Что можно и нельзя делать в первый день седмицы — Великий понедельник — рассказываем дальше.
Суть и обычаи Страстной недели
Каждый день всей Страстной недели или Седмицы называют Великим. В эти дни не празднуются дни святых, не крестят детей и не венчают молодоженов, ведь все приготовления ориентированы на предстоящий праздник Воскресения Христа. Страстная неделя называется так от слова "страсти" в значении "страдания", которые Иисус Христос пережил в эти дни: предательство Иуды, а также пытки и смерть на кресте за грехи людей. Каждый день из Страстной недели посвящен этим событиям из жизни Иисуса.
Все они имеют свое особое значение, традиции и запреты.
Великий понедельник: история и традиции первого дня Седмицы
Первый день Страстной седмицы — Великий понедельник — посвящен евангельскому учению. Иисус проклял дерево смоковницы (инжира), не принесшее плодов, обрекая его на бесплодие вовек. Смоковница тотчас высохла, как и души людей, живущих без веры. Так было показано, что силы его не иссякли и слово его имеет чудотворную силу.
Также начинают варить миро — масла для помазания после крещения, изготовление которых занимает три дня.
Что нельзя делать в Великий понедельник?
В понедельник, как и всю Страстную неделю, нельзя веселиться, петь и танцевать, а также нужно придерживаться строгого поста.
Также в Великий понедельник нельзя:
- принимать гостей и самим ходить в гости;
- употреблять алкоголь;
- есть мясо, молочные продукты и яйца;
- ссориться и конфликтовать;
- ходить на кладбище и поминать умерших;
- венчаться и жениться;
- лениться.
Что нужно делать в Великий понедельник:
- начинать уборку в доме и дворе;
- закупаться продуктами к Пасхе;
- сходить в баню или искупаться дома;
- выбросить все старое, очистить свое пространство;
- вымыть окна;
- заняться садово-огородными делами.