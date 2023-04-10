Великий понеділок: що потрібно знати про перший день Страсного тижня

Сьогодні в православній церкві починається Страсний тиждень — останні 7 днів перед Великоднем. Що можна та чого не можна робити в перший день тижня — Великий понеділок — розповідаємо далі.

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Суть і звичаї Страсного тижня

Кожен день усього Страсного тижня або Седмиці називають Великим. У ці дні не святкують дні святих, не хрестять дітей і не вінчають молодят, адже всі приготування орієнтовані на свято Воскресіння Христа. Страсний тиждень називається так від слова "страсті" в значенні "страждання", які Ісус Христос пережив у ці дні: зрада Юди, а також тортури та смерть на хресті за гріхи людей. Кожен із днів Страсного тижня присвячений цим подіям із життя Ісуса.

Усі вони мають своє особливе значення, традиції та заборони.

Великий понеділок: історія та традиції першого дня Седмиці

Перший день Страсного тижня — Великий понеділок — присвячений євангельському вченню. Ісус прокляв дерево смоковниці (інжиру), що не принесло плодів, прирікаючи його на безпліддя навіки. Смоковниця відразу висохла, як і душі людей, які живуть без віри. Так було показано, що сили його не вичерпалися і слово його має потужну чудотворну силу.

Також починають варити миро — олію для помазання після хрещення, виготовлення якої займає три дні.

Чого не можна робити у Великій понеділок?

У понеділок, як і під час усього Страсного тижденя, не можна веселитися, співати й танцювати, а також слід дотримуватися суворого посту.

Також у Великий понеділок не можна:

приймати гостей і самим ходити в гості;

вживати алкоголь;

їсти м'ясо, молочні продукти і яйця;

сваритися та конфліктувати;

ходити на кладовище та поминати померлих;

вінчатися й одружуватися;

лінуватися.

Що потрібно робити у Великий понеділок: