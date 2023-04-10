Какие породы кошек любят купаться: топ-3 водолюбов

Далеко не все породы кошек любят водные процедуры, но все же есть исключения.

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Вопрос "Купать или не купать кошку" такой же вечный, как шекспировский "Быть или не быть". Как правило, эти животные не нуждаются в ваннах, поскольку отлично моют себя языком и способны содержать себя в чистоте без помощи людей. Однако даже находясь постоянно в квартире или доме, кошка может испачкаться так, что без купания не обойтись. Фокус решил разобраться, когда можно купать кошек, а также какие породы больше всего любят воду.

Когда кошка нуждается в купании?

Согласно информации на сайте Рurina, есть несколько причин, когда животное действительно нужно покупать, и без ванны никак не обойтись.

внешние паразиты, такие как блохи;

стойкая грязь или вещества, такие как краска или смола;

снижение способности ухаживать за собой из-за возраста или веса;

длинношерстные кошки легче собирают грязь;

голые кошки без меха, чтобы поглощать кожное сало (маслянистое вещество, вырабатываемое организмом для защиты и увлажнения кожи).

Если у члена вашей семьи аллергия на кошек, у вас может возникнуть соблазн чаще купать животное, чтобы уменьшить перхоть. Однако исследователи обнаружили, что перхоть не является причиной аллергии. Основным аллергеном оказался белок, содержащийся в кошачьей слюне. Он переносится на шерсть и кожу во время ухода за шерстью, а затем выделяется в окружающую среду.

Как часто нужно купать кошку?

Точной частоты купания нет, все зависит от породы и причины. Кошкам с длинной шерстью, таким как персы, может потребоваться более частый уход, чтобы их шерсть оставалась блестящей, чистой и свободной от колтунов. Короткошерстным кошкам может потребоваться только еженедельное расчесывание и периодическое купание, когда они пачкаются.

Как известно, большинство кошек купаться, мягко говоря, не любят, и часто эта процедура сопровождается криком, попытками вырваться, а у хозяев остаются красноречивые следы кошачьего протеста на руках в виде царапин. Если без купаний не обойтись, лучше начинать приучать к ним животное постепенною Сначала надо набирать совсем немного воды, мокая в емкость лапы или чуть капая на шерсть, а затем увеличивать количество воды, постепенно приучая животное к купанию в ванной или раковине. Купать нужно максимально быстро, чтобы свести к минимуму стресс и разочарование.

Но все же есть породы кошек, которым купание в радость. По данным Ассоциации любителей кошек, к ним относятся мейн-кун, турецкая ангора, японский бобтейл, американский бобтейл, мэнкс, норвежская лесная кошка, американская короткошерстная кошка, турецкий ван и бенгальская кошка.

Мейн-кун

Мейн-куны любят воду и снег, поэтому купание мейн-куна — это невероятно веселое и приятное занятие. Кроме того, мейн-куны еще и милые, ласковые, внимательные, дружелюбные и любят играть с водой. Как и норвежская лесная кошка, мейн-куны считаются одной из самых крупных пород кошек в мире, их вес составляет от 6 до 10 кг. Кроме того, шерсть у этих красавцев длинная, пушистая и нуждается в регулярном расчесывании.

Турецкий ван

Помимо красоты, турецкий ван также известен как порода кошек, которая обожает воду. Они любят купаться, играть с водой и плавать в бассейнах, реках или озерах.

Турецкая ангорская кошка

Турецкая ангора – еще один лидер среди пород кошек, которые без ума от воды. Они любят играть с каплями дождя, водой из фонтана и действительно хорошо плавают. Как и в случае с предыдущими породами кошек, стремление этой кошки к воде может показаться странным, в основном из-за ее роскошной шерсти. Но благодаря своему эволюционному процессу и истории эта порода кошек адаптировалась к воде как к источнику силы.

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