Які породи кішок люблять купатися: топ-3 водолюбів

Далеко не всі породи кішок люблять водні процедури, але є винятки.

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Питання "Купати чи не купати кішку" таке ж вічне, як шекспірівське "Бути чи не бути". Як правило, ці тварини не потребують ванн, оскільки добре миють себе язиком і здатні утримувати себе в чистоті без допомоги людей. Однак навіть перебуваючи постійно в квартирі чи будинку, кішка може забруднитись так, що без купання не обійтися. Фокус вирішив розібратися, коли можна купати кішок, а також які породи найбільше люблять воду.

Коли кішка потребує купання?

Згідно з інформацією на сайті Рurina, є кілька причин, коли тварину дійсно потрібно купати, і без ванни не обійтися.

зовнішні паразити, такі як блохи;

стійкий бруд або речовини, такі як фарба чи смола;

зниження здатності доглядати за собою через вік або вагу;

довгошерсті кішки легше збирають бруд;

голі кішки без хутра, щоб поглинати шкірне сало (масляниста речовина, що виробляється організмом для захисту та зволоження шкіри).

Якщо у члена вашої родини алергія на кішок, у вас може виникнути спокуса частіше купати тварину, щоб зменшити кskmrscnm лупb. Однак дослідники виявили, що лупа не є причиною алергії. Основним алергеном виявився білок, що міститься в котячій слині. Він переноситься на шерсть та шкіру під час догляду за нею, а потім виділяється у навколишнє середовище.

Як часто потрібно купати кішку?

Точної частоти купання немає, все залежить від породи та причини. Кішкам з довгим хутром, таким як перси, може знадобитися більш частий догляд, щоб їхня шерсть залишалася блискучою, чистою та вільною від ковтунів. Короткошерстним кішкам може знадобитися тільки щотижневе розчісування та періодичне купання, коли вони брудняться.

Як відомо, більшість кішок купатися, м'яко кажучи, не люблять, і часто ця процедура супроводжується криком, спробами вирватися, а у господарів залишаються промовисті сліди котячого протесту на руках у вигляді подряпин. Якщо без купань не обійтися, краще починати привчати до них тварину поступово Спочатку треба набирати зовсім небагато води, занурюючи в ємність лапи або трохи капаючи на шерсть, а потім збільшувати кількість води, поступово привчаючи тварину до купання у ванній або раковині. Купати потрібно максимально швидко, щоб звести до мінімуму стрес та розчарування.

Але все ж таки є породи кішок, яким купання в радість. За даними Асоціації любителів кішок, до них належать мейн-кун, турецька ангора, японський бобтейл, американський бобтейл, менкс, норвезька лісова кішка, американська короткошерста кішка, турецький ван та бенгальська кішка.

Мейн-кун

Мейн-куни люблять воду та сніг, тому купання мейн-куна – це неймовірно веселе та приємне заняття. Крім того, мейн-куни ще й милі, лагідні, уважні, доброзичливі та люблять гратися з водою. Як і норвезька лісова кішка, мейн-куни вважаються однією з найбільших порід кішок у світі, їхня вага становить від 6 до 10 кг. Крім того, шерсть у цих красенів довга, пухнаста і потребує регулярного розчісування.

Турецький ван

Крім краси, турецький ван також відомий як порода кішок, яка обожнює воду. Вони люблять купатися, гратися з водою та плавати у басейнах, річках чи озерах.

Турецька ангорська кішка

Турецька ангора – ще один лідер серед порід кішок, які божеволіють від води. Вони люблять гратися з краплями дощу, водою з фонтану і справді добре плавають. Як і у випадку з попередніми породами кішок, прагнення цієї кішки до води може здатися дивним, в основному через її розкішну шерсть. Але завдяки своєму еволюційному процесу та історії ця порода кішок адаптувалася до води як джерела сили.

Раніше Фокус писав, які породи кішок найнепередбачуваніші.