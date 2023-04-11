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Стиль жизни

11 апреля 2023 года: священномученика Марка — что сегодня нельзя делать?

Священномученик Марк
Священномученик Марк

Сегодня нельзя работать в саду и веселиться.

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Что случилось в этот день:

Сегодня православная церковь почитает память священномученика Марка. Марк в IV веке в Финикийском городе Илиополе, был диаконом и уничтожил немало идолов в городе. Когда императором стал Юлиан Отступник, Марк поплатился за это своей жизнью.

Также 11 апреля 2023 года — Международный день освобождения узников нацистских концлагерей.

Что нельзя делать 11 апреля:

  • работать в саду;
  • пользоваться острыми предметами;
  • мыть зеркала;
  • свистеть в доме;
  • ругаться;
  • устраивать застолья, веселиться;
  • есть мясо, молочные продукты, яйца.

Народные приметы и поверья:

  • из березы течет много сока — ждите дождливое лето;
  • гром — к скорому похолоданию;
  • сороки низко вьют гнезда — летом будет много гроз;
  • быстро двигаются облака — к жаркой погоде.

День ангела празднуют:

Антип, Иван, Кирилл, Марк, Яков.

Родились сегодня:

  • 1755 год — Джеймс Паркинсон, английский химик, геолог и врач, описавший "дрожательный паралич", который ныне называют болезнью Паркинсона.
  • 1913 год – Владимир Хоткевич, украинский ученый-физик, специалист в области физики низких температур, педагог, профессор;
  • 1997 год — Melovin, украинский певец, музыкант и композитор.

Также в этот день:

  • 1909 год — основан город Тель-Авив;
  • 1945 год — третья армия США освобождает нацистский концлагерь Бухенвальд, контроль над которым уже захватили восставшие к тому времени заключенные;
  • 1963 год — The Beatles выпустили сингл From Me to You, который стал их первой песней, занявшей первое место в английском хит-параде;
  • 2008 год — впервые за историю независимой Украины определяют 100 крупных украинцев.