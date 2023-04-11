11 апреля 2023 года: священномученика Марка — что сегодня нельзя делать?

Сегодня нельзя работать в саду и веселиться.

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Что случилось в этот день:

Сегодня православная церковь почитает память священномученика Марка. Марк в IV веке в Финикийском городе Илиополе, был диаконом и уничтожил немало идолов в городе. Когда императором стал Юлиан Отступник, Марк поплатился за это своей жизнью.

Также 11 апреля 2023 года — Международный день освобождения узников нацистских концлагерей.

Что нельзя делать 11 апреля:

работать в саду;

пользоваться острыми предметами;

мыть зеркала;

свистеть в доме;

ругаться;

устраивать застолья, веселиться;

есть мясо, молочные продукты, яйца.

Народные приметы и поверья:

из березы течет много сока — ждите дождливое лето;

гром — к скорому похолоданию;

сороки низко вьют гнезда — летом будет много гроз;

быстро двигаются облака — к жаркой погоде.

День ангела празднуют:

Антип, Иван, Кирилл, Марк, Яков.

Родились сегодня:

1755 год — Джеймс Паркинсон, английский химик, геолог и врач, описавший "дрожательный паралич", который ныне называют болезнью Паркинсона.

1913 год – Владимир Хоткевич, украинский ученый-физик, специалист в области физики низких температур, педагог, профессор;

1997 год — Melovin, украинский певец, музыкант и композитор.

Также в этот день: