Стиль жизни
11 апреля 2023 года: священномученика Марка — что сегодня нельзя делать?
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Сегодня нельзя работать в саду и веселиться.
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Что случилось в этот день:
Сегодня православная церковь почитает память священномученика Марка. Марк в IV веке в Финикийском городе Илиополе, был диаконом и уничтожил немало идолов в городе. Когда императором стал Юлиан Отступник, Марк поплатился за это своей жизнью.
Также 11 апреля 2023 года — Международный день освобождения узников нацистских концлагерей.
Что нельзя делать 11 апреля:
- работать в саду;
- пользоваться острыми предметами;
- мыть зеркала;
- свистеть в доме;
- ругаться;
- устраивать застолья, веселиться;
- есть мясо, молочные продукты, яйца.
Народные приметы и поверья:
- из березы течет много сока — ждите дождливое лето;
- гром — к скорому похолоданию;
- сороки низко вьют гнезда — летом будет много гроз;
- быстро двигаются облака — к жаркой погоде.
День ангела празднуют:
Антип, Иван, Кирилл, Марк, Яков.
Родились сегодня:
- 1755 год — Джеймс Паркинсон, английский химик, геолог и врач, описавший "дрожательный паралич", который ныне называют болезнью Паркинсона.
- 1913 год – Владимир Хоткевич, украинский ученый-физик, специалист в области физики низких температур, педагог, профессор;
- 1997 год — Melovin, украинский певец, музыкант и композитор.
Также в этот день:
- 1909 год — основан город Тель-Авив;
- 1945 год — третья армия США освобождает нацистский концлагерь Бухенвальд, контроль над которым уже захватили восставшие к тому времени заключенные;
- 1963 год — The Beatles выпустили сингл From Me to You, который стал их первой песней, занявшей первое место в английском хит-параде;
- 2008 год — впервые за историю независимой Украины определяют 100 крупных украинцев.