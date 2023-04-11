11 квітня 2023 року: священномученика Марка — що сьогодні не можна робити?

Сьогодні не можна працювати в саду та веселитися.

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Що сталося цього дня:

Сьогодні православна церква вшановує пам'ять священномученика Марка. Марк жив у IV столітті у Фінікійському місті Іліополі, був дияконом і знищив чимало ідолів у місті. Коли імператором став Юліан Відступник, Марк поплатився за це своїм життям.

Також 11 квітня – Міжнародний день визволення в'язнів нацистських концтаборів.

Що не можна робити 11 квітня:

працювати в саду;

користуватися гострими предметами;

мити дзеркала;

свистіти в будинку;

сваритися;

влаштовувати застілля, веселитися;

м'ясо, молочні продукти, яйця.

Народні прикмети та повір'я:

із берези тече багато соку — чекайте на дощове літо;

грім — до швидкого похолодання;

сороки низько в'ють гнізда — влітку буде багато гроз;

швидко рухаються хмари — до спекотної погоди.

День ангела святкують:

Антип, Іван, Кирило, Марк, Яків.

Народилися сьогодні:

1755 рік— Джеймс Паркінсон, англійський хімік, геолог і лікар, що описав "тремтливий параліч", який нині називають хворобою Паркінсона;

1913 рік – Володимир Хоткевич, український вчений-фізик, спеціаліст у галузі фізики низьких температур, педагог, професор;

1997 рік— Melovin, український співак, музикант і композитор.

Також у цей день: