Підтримайте нас RU
RU
Розділи
Матеріали
Підтримайте нас
Стиль життя

11 квітня 2023 року: священномученика Марка — що сьогодні не можна робити?

Священномученик Марк
Священномученик Марк

Сьогодні не можна працювати в саду та веселитися.

Related video

Що сталося цього дня:

Сьогодні православна церква вшановує пам'ять священномученика Марка. Марк жив у IV столітті у Фінікійському місті Іліополі, був дияконом і знищив чимало ідолів у місті. Коли імператором став Юліан Відступник, Марк поплатився за це своїм життям.

Також 11 квітня – Міжнародний день визволення в'язнів нацистських концтаборів.

Що не можна робити 11 квітня:

  • працювати в саду;
  • користуватися гострими предметами;
  • мити дзеркала;
  • свистіти в будинку;
  • сваритися;
  • влаштовувати застілля, веселитися;
  • м'ясо, молочні продукти, яйця.

Народні прикмети та повір'я:

  • із берези тече багато соку — чекайте на дощове літо;
  • грім — до швидкого похолодання;
  • сороки низько в'ють гнізда — влітку буде багато гроз;
  • швидко рухаються хмари — до спекотної погоди.

День ангела святкують:

Антип, Іван, Кирило, Марк, Яків.

Народилися сьогодні:

  • 1755 рік— Джеймс Паркінсон, англійський хімік, геолог і лікар, що описав "тремтливий параліч", який нині називають хворобою Паркінсона;
  • 1913 рік – Володимир Хоткевич, український вчений-фізик, спеціаліст у галузі фізики низьких температур, педагог, професор;
  • 1997 рік— Melovin, український співак, музикант і композитор.

Також у цей день:

  • 1909 рік — засновано місто Тель-Авів;
  • 1945 рік— третя армія США звільняє нацистський концтабір Бухенвальд, контроль над яким вже захопили ув'язнені, що повстали на той час;
  • 1963 рік — The Beatles випустили сингл From Me to You, який став їх першою піснею, що очолила чарти в англійському хіт-параді;
  • 2008 рік – вперше за історію незалежної України визначають 100 великих українців.