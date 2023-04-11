Стиль життя
11 квітня 2023 року: священномученика Марка — що сьогодні не можна робити?
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Сьогодні не можна працювати в саду та веселитися.
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Що сталося цього дня:
Сьогодні православна церква вшановує пам'ять священномученика Марка. Марк жив у IV столітті у Фінікійському місті Іліополі, був дияконом і знищив чимало ідолів у місті. Коли імператором став Юліан Відступник, Марк поплатився за це своїм життям.
Також 11 квітня – Міжнародний день визволення в'язнів нацистських концтаборів.
Що не можна робити 11 квітня:
- працювати в саду;
- користуватися гострими предметами;
- мити дзеркала;
- свистіти в будинку;
- сваритися;
- влаштовувати застілля, веселитися;
- м'ясо, молочні продукти, яйця.
Народні прикмети та повір'я:
- із берези тече багато соку — чекайте на дощове літо;
- грім — до швидкого похолодання;
- сороки низько в'ють гнізда — влітку буде багато гроз;
- швидко рухаються хмари — до спекотної погоди.
День ангела святкують:
Антип, Іван, Кирило, Марк, Яків.
Народилися сьогодні:
- 1755 рік— Джеймс Паркінсон, англійський хімік, геолог і лікар, що описав "тремтливий параліч", який нині називають хворобою Паркінсона;
- 1913 рік – Володимир Хоткевич, український вчений-фізик, спеціаліст у галузі фізики низьких температур, педагог, професор;
- 1997 рік— Melovin, український співак, музикант і композитор.
Також у цей день:
- 1909 рік — засновано місто Тель-Авів;
- 1945 рік— третя армія США звільняє нацистський концтабір Бухенвальд, контроль над яким вже захопили ув'язнені, що повстали на той час;
- 1963 рік — The Beatles випустили сингл From Me to You, який став їх першою піснею, що очолила чарти в англійському хіт-параді;
- 2008 рік – вперше за історію незалежної України визначають 100 великих українців.