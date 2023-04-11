55-летняя Памела Андерсон показала, как эффектно носить белый цвет

Знаменитая блондинка больше всего любит светлые оттенки одежды, которые отлично подходят к ее платиновой шевелюре.

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Американская модель и актриса Памела Андерсон была замечена в Малибу, когда отправилась на шопинг. Выглядела при этом знаменитая блондинка очень стильно и эффектно, выбрав для похода ансамбль в своем любимом цвете – белом, пишет Just Jared.

Она надела сдержанную простую белую футболку, которую дополнила джинсами свободного кроя с подвернутыми краями. Образ дополняли белые вьетнамки и большая бежевая сумка в сетку, куда знаменитость складывала свои покупки. Волосы Памела оставила распущенными, а глаза спрятала за солнцезащитными очками.

Андерсон часто выбирает белый цвет. Те же джинсы она дополняла белым свитером и прозрачными туфлями, а также часто гуляет в белых свободных платьях или спортивных костюмах.

Такие ансамбли оправданы, когда на улице яркое солнце. Более того, они позволяют выгодно подчеркнуть загар, что следует помнить тем, кто обдумывает свой летний гардероб.

На прошлой неделе модель отдыхала на курорте миллионеров Сен-Барте, где в это же время был ее сын Дилан, который вырос точной копией своего отца Томми Ли.

Ранее Фокус писал, что Памела Андерсон рассказала, как сама красит свои знаменитые локоны, не прибегая к помощи колориста.

"Моя мама научила меня красить волосы в аптеке. Пять долларов за коробку, и я могу сделать это сама за 20 минут – скандинавская блондинка, я иду", – призналась звезда.