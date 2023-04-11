55-річна Памела Андерсон показала, як ефектно носити білий колір

Знаменита блондинка найбільше любить світлі відтінки одягу, які відмінно підходять до її платинової шевелюри.

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Американська модель та актриса Памела Андерсон була помічена в Малібу, коли вирушила на шопінг. Виглядала при цьому знаменита блондинка дуже стильно та ефектно, обравши для походу ансамбль у своєму улюбленому кольорі – білому, пише Just Jared.

Вона надягла стриману просту білу футболку, яку доповнила джинсами вільного крою з підгорнутими краями. Образ доповнювали білі в'єтнамки та велика бежева сумка у сітку, куди знаменитість складала свої покупки. Волосся Памела залишила розпущеним, а очі сховала за сонцезахисними окулярами.

Андерсон часто вибирає білий колір. Ті ж джинси вона доповнювала білим светром та прозорими туфлями, а також часто гуляє у білих вільних сукнях чи спортивних костюмах.

Такі ансамблі виправдані, коли на вулиці яскраве сонце. Ба більше, вони дають змогу вигідно підкреслити засмагу, що слід пам'ятати тим, хто обмірковує свій літній гардероб.

Минулого тижня модель відпочивала на курорті мільйонерів Сен-Барт, де в цей же час був її син Ділан, який виріс точною копією батька Томмі Лі.

Раніше Фокус писав, що Памела Андерсон розповіла, як сама фарбує свої знамениті локони, не вдаючись до допомоги колориста.

"Моя мама навчила мене фарбувати волосся в аптеці. П'ять доларів за коробку, і я можу зробити це сама за 20 хвилин – скандинавська блондинка, я йду", – зізналася зірка.