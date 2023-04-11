Бывший любовник мужа принцессы Маргарет рассказал об их романе

Маргарет вышла замуж за Энтони Армстронга-Джонса, графа Сноудона в 1960 году. А его любовник Ники Хаслам назвал Сноудона "воплощением дьявола".

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Личная жизнь принцессы Маргарет, младшей сестры покойной королевы Елизаветы, была очень бурной и скандальной. Замужем, впрочем, она была только один раз. Ее супругом стал известный фотограф Энтони Армстронг-Джонс, потомок мелкого валлийского дворянского рода, который после получил титул графа Сноудона. А теперь его любовник, дизайнер Ники Хаслам, открывает некоторые тайны этого брака. Об этом пишет Daily Mail.

83-летний дизайнер интерьеров Ники Хаслам заявил в своих мемуарах Redeeming Features (2010), что у него был "очень короткий роман" с покойным графом за год до его свадьбы в 1960 году с младшей сестрой королевы Елизаветы II.

Свою историю он также расскажет в новом пяти серийном документальном сериале ITV "Настоящая корона: внутри Дома Виндзоров", премьера которого состоится 20 апреля.

Брак принцессы Маргарет и Энтони продлился 18 лет. В этом браке родились двое детей: Дэвид, виконт Линли, и леди Сара, в замужестве Чатто. Официально, причиной развода стал роман Маргарет с ландшафтным дизайнером Родди Ллевеллином, однако Ники Хаслам отмечает, что ее супруг Энтони Армстронг-Джонс был "воплощением дьявола", так что он удивлен, что их брак продержался так долго.

Принцесса Маргарет и Энтони Армстронг-Джонс Фото: Getty Images

В первом эпизоде под названием "Любовь и долг" Ники объясняет: "Тони был потрясающим соблазнителем, он мог соблазнить эту ножку стола. Он был ужасно веселым, настоящим воплощением дьявола, но безумно обаятельным".

"Он был бунтарем, но замечательным, я имею в виду бунтарем в лучшем смысле этого слова. Я был очень удивлен, что все зашло так далеко, и даже дошло до свадьбы", — сказал Хаслам.

Леди Энн Гленконнер, фрейлина покойной принцессы Маргарет, также фигурирует в эпизоде, но она о ее супруге не сказала ничего хорошего.

Принцесса Маргарет, Родди Ллевеллин и Энн Гленконнер на острове Мюстик Фото: Скриншот

"Как только брак начал рушиться, я была рядом с ней. Я видела, как Тони обращался с ней, и это мне совсем не нравилось. Дело в том, что Тони был злобным — и делал эти ужасные вещи. Он оставлял маленькие записки в которых писал, что он ненавидит Маргарет", — утверждает леди Гленконнер.

Леди, которая была одной из фрейлин на коронации королевы Елизаветы II, рассказала, что Энтони был умен и расчетлив и сумел понравится королеве и королеве-матери. Но к своей жене он относился не лучшим образом. На одной из вечеринок он бросал зажженные спички в Маргарет, а когда она попросила его этого не делать, потому что ее платье могло вспыхнуть, он заявил: "Вот и хорошо, мне никогда не нравилась эта ткань".

Отношения между Энтони Армстронг-Джонсом и королевской семьей были показаны в драме Netflix "Корона". Но те, кто знал его, утверждают, что граф Сноудон не был уж очень приятным человеком.

Принцесса Маргарет и Энтони познакомились в 1968 году на званом ужине, организованном общими друзьями, и поженились в Вестминстерском аббатстве в мае 1960 года. Свадьба транслировалась по телевидению и стала светским событием года.

Пара развелась в 1978 году. Маргарет, как известно, имела отношения с Родди Ллевеллином, а Энтони женился во второй раз. У него родилась дочь Фрэнсис. После стало известно, что у него есть еще один внебрачный ребенок. Он умер в 2017 году.

Принцесса Маргарет и Родди Ллевеллин Фото: Getty Images

Хоть принцесса Маргарет скончалась еще в 2002 году, Родди Лллевеллин, ее последний возлюбленный, смог посетить ее могилу только в прошлом году. Официальное разрешение дала ему королева Елизавета.