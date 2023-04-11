Колишній коханець чоловіка принцеси Маргарет розповів про їхній роман

Маргарет вийшла заміж за Ентоні Армстронга-Джонса, графа Сноудона у 1960 році. А його коханець Нікі Хаслам назвав Сноудона "втіленням диявола".

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Особисте життя принцеси Маргарет, молодшої сестри покійної королеви Єлизавети, було дуже бурхливим і скандальним. Заміжня, втім, вона була лише один раз. Її чоловіком став відомий фотограф Ентоні Армстронг-Джонс, нащадок дрібного валлійського дворянського роду, який здобув титул графа Сноудона. А тепер його коханець, дизайнер Нікі Хаслам відкриває деякі таємниці цього шлюбу. Про це пише Daily Mail.

83-річний дизайнер інтер'єрів Нікі Хаслам заявив у своїх мемуарах Redeeming Features (2010), що мав "дуже короткий роман" з покійним графом за рік до його весілля 1960 року з молодшою сестрою королеви Єлизавети II.

Свою історію він також розповість у новому п'ятисерійному документальному серіалі ITV "Справжня корона: усередині Будинку Віндзорів", прем'єра якого відбудеться 20 квітня.

Шлюб принцеси Маргарет та Ентоні тривав 18 років. У цьому шлюбі народилися двоє дітей: Девід, віконт Лінлі, і леді Сара, після одруження - Чатто. Офіційно, причиною розлучення став роман Маргарет з ландшафтним дизайнером Родді Ллевелліном, проте Нікі Хаслам зазначає, що її чоловік Ентоні Армстронг-Джонс був "втіленням диявола", тому він здивований, що їхній шлюб протримався так довго.

Принцеса Маргарет та Ентоні Армстронг-Джонс Фото: Getty Images

У першому епізоді під назвою "Кохання та обов'язок" Нікі пояснює: "Тоні був приголомшливим спокусником, він міг спокусити цю ніжку столу. Він був страшенно веселим, справжнім втіленням диявола, але шалено привабливим".

"Він був бунтарем, але чудовим, я маю на увазі бунтарем у кращому розумінні цього слова. Я був дуже здивований, що все зайшло так далеко, і навіть дійшло до весілля", — сказав Хаслам.

Леді Енн Гленконнер, фрейліна покійної принцеси Маргарет, також фігурує в епізоді, але вона про її чоловіка не сказала нічого доброго.

Принцеса Маргарет, Родді Ллевеллін і Енн Гленконнер на острові Мюстік Фото: Скриншот

"Як тільки шлюб почав руйнуватися, я була поряд з нею. Я бачила, як Тоні поводився з нею, і це мені зовсім не подобалося. Річ у тім, що Тоні був злим — і робив ці жахливі речі. Він залишав маленькі записки в яких писав, що ненавидить Маргарет ", — стверджує леді Гленконнер.

Леді, яка була однією з фрейлін на коронації королеви Єлизавети II, розповіла, що Ентоні був розумний і розважливий і зумів сподобатися королеві та королеві-матері. Але до своєї дружини він ставився не найкращим чином. На одній із вечірок він кидав запалені сірники в Маргарет, а коли вона попросила його цього не робити, тому що її сукня могла спалахнути, він заявив: "От і добре, мені ніколи не подобалася ця тканина".

Відносини між Ентоні Армстронг-Джонсом та королівською родиною були показані у драмі Netflix "Корона". Але ті, хто знав його, стверджують, що граф Сноудон не був надто приємною людиною.

Принцеса Маргарет та Ентоні познайомилися у 1968 році на званій вечері, організованій спільними друзями, та одружилися у Вестмінстерському абатстві у травні 1960 року. Весілля транслювалося по телебаченню і стало світською подією року.

Пара розлучилася 1978 року. Маргарет, як відомо, мала стосунки з Родді Ллевелліном, а Ентоні одружився вдруге. У нього народилася дочка Френсіс. Після стало відомо, що він має ще одну позашлюбну дитину. Він помер у 2017 році.

Принцеса Маргарет та Родді Ллевеллін Фото: Getty Images

Хоча принцеса Маргарет померла ще 2002 року, Родді Ллевеллін, її останній коханий, зміг відвідати її могилу лише минулого року. Офіційний дозвіл надала йому королева Єлизавета.