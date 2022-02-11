Королева Єлизавета ІІ дозволила останньому коханцю принцеси Маргарет відвідати її могилу

Через два десятки років після смерті молодшої сестри, королева Єлизавета дозволила її останньому коханому відвідати Меморіальну каплицю короля Георга VI у Віндзорі

Принцеса Маргарет, молодша сестра королеви Єлизавети померла 2002 року у віці 71 року. Її прах упокоївся у Віндзорі, в Меморіальній каплиці короля Георга VI, у каплиці святого Георгія. Доступ туди мають лише члени королівської сім'ї, але заради останнього коханця сестри, ландшафтного дизайнера Родді Ллевеліна, королева зробила виняток. Про це пише Daily Mail.

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З Родді принцеса Маргарет зустрічалася вісім років. Про їхній роман стало відомо після того, як папараці зробили їхні спільні знімки на карибському острові Мюстік, де принцеса мала віллу.

Публікація цих знімків призвела до розлучення принцеси Маргарет та її чоловіка, знаменитого фотографа Ентоні Армстронг-Джонса в 1978 році. А Родді навіть зробив публічну заяву, що "дуже шкодує про будь-яку шкоду, завдану Її Величності Королеві та королівській сім'ї".

Маргарет і Родді зустрілися в ресторані "Ройал" в Единбурзі в 1973 на приватній вечірці. Принцесі було 43 роки, Родеріку Ллевеліну – 26. Вона називала його своєю "останньою великою любов'ю", хоч королева і не схвалювала ці стосунки. Хоча, через роки, одна з найближчих подруг принцеси, леді Енн Гленконнер, розповідала: "Після похорону принцеси Маргарет королева сказала: "Я просто хотіла б сказати вам, Енн, часом бувало важко, але я така вдячна вам за те, що ви познайомили Маргарет Родді, тому що він зробив її по-справжньому щасливою.

[ + – ] Принцеса Маргарет та Родді Ллевелін Фото: Getty Images

Принцеса і Родді розлучилися в 1981 році, але залишилися в добрих стосунках. Родді одружився з дочкою продюсера Тетяною Соскін, і Маргарет часто бувала у них у гостях.

У 2009 році він успадкував титул баронета після смерті свого брата Дая Ллевеліна. Нині Родді із сім'єю живе у Франції.

Він відхиляв усі пропозиції про інтерв'ю та ніколи не розповідав про стосунки з принцесою.

[ + – ] Принцеси Маргарет та Єлизавета Фото: The Royal Family

У річницю її смерті він, мабуть, попросив у королеви дозвіл відвідати могилу своєї коханої. Єлизавета II єдина, хто може надати доступ до каплиці, де спочивають її родичі.

[ + – ] Каплиця святого Георгія у Віндзорі, де знаходиться Меморіальна каплиця короля Георгія VI Фото: Соцсети

"Поїздка до Віндзора була для мене надзвичайно важливим моментом", — розповів він друзям на прийомі після похорону в Челсі свого друга, захисника природи Джона Рендалла.

Він описав королівський склеп, як "маленький": "Я не знаю, де там знайдуть місце для королеви, коли настане час: поруч із королем Георгом (батьком Єлизавети – ред.) та королевою-матір'ю зовсім немає місця", — зазначив Родді.