Королева Елизавета ІІ разрешила последнему любовнику принцессы Маргарет посетить ее могилу

Спустя два десятка лет после смерти своей младшей сестры, королева Елизавета позволила ее последнему возлюбленному посетить Мемориальную часовню короля Георга VI в Виндзоре

Принцесса Маргарет, младшая сестра королевы Елизаветы скончалась в 2002 году в возрасте 71 года. Ее прах упокоился в Виндзоре, в Мемориальной часовне короля Георга VI, в часовне святого Георгия. Доступ туда разрешен только членам королевской семьи, но ради последнего любовника сестры, ландшафтного дизайнера Родди Ллевеллина, королева сделала исключение. Об этом пишет Daily Mail.

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С Родди принцесса Маргарет встречалась восемь лет. О их романе стало известно после того, как папарацци сделали их общие снимки на карибском острове Мюстик, где у принцессы была вилла.

Публикация этих снимков привела к разводу принцессы Маргарет и ее мужа, знаменитого фотографа Энтони Армстронг-Джонса в 1978 году. А Родди даже сделал публичное заявление, заявив, что "очень сожалеет о любом вреде, нанесенном Ее Величеству Королеве и королевской семье".

Маргарет и Родди встретились в ресторане "Ройал" в Эдинбурге в 1973 году на частной вечеринке. Принцессе было 43 года, Родерику Лллевеллину – 26. Она называла его своей "последней большой любовью", хоть королева и не одобряла эти отношения. Хотя, годы спустя, одна из ближайших подруг принцессы, леди Энн Гленконнер, рассказывала: "После похорон принцессы Маргарет королева сказала: "Я просто хотела бы сказать вам, Энн, временами бывало трудно, но я так благодарна вам за то, что вы познакомили Маргарет Родди, потому что он сделал ее по-настоящему счастливой".

[ + – ] Принцесса Маргарет и Родди Ллевеллин Фото: Getty Images

Принцесса и Родди расстались в 1981 году, но остались в хороших отношениях. Родди женился на дочери продюсера Татьяне Соскин и Маргарет часто бывала у них в гостях.

В 2009 году он унаследовал титул баронета после смерти своего брата, Дая Ллевеллина. Сейчас Родди с семьей живет во Франции.

Он отклонял все предложения об интервью и никогда не рассказывал об отношениях с принцессой.

[ + – ] Принцессы Маргарет и Елизавета Фото: The Royal Family

В годовщину ее смерти он, видимо, попросил у королевы разрешение посетить могилу своей возлюбленной. Елизавета ІІ единственная, которая может предоставить доступ к часовне, где покоятся ее родственники.

[ + – ] Часовня святого Георгия в Виндзоре, где находится Мемориальная часовня короля Георга VI Фото: Соцсети

"Поездка в Виндзор была для меня чрезвычайно важным моментом", — рассказал он друзьям на приеме после похорон в Челси своего друга, защитника природы Джона Рендалла.

Он описал королевский склеп, как "крошечный": "Я не знаю, где там найдут место для королевы, когда придет время: рядом с королем Георгом (отцом Елизаветы – ред.) и королевой-матерью совершенно нет места", — отметил Родди.