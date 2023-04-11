Джереми Реннер впервые вышел в свет после полученных травм (видео)

Актер, который получил более 30 переломов, попав под снегоуборочную машину, пришел на шоу Джимми Киммела.

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52-летний актер Джереми Реннер, который едва не умер этой зимой, попав под снегоуборочную машину, пришел на шоу Джимми Киммела в Лос-Анджелесе всего через четыре месяца после аварии. Об этом пишет Daily Mail.

Актер опирался на трость, но пообщался с фанатами и раздал автографы. Ранее он посетил тематический парк Южной Калифорнии с семьей.

Более 30 костей в теле Реннера были сломаны в результате несчастного случая, который произошел 1 января на его ранчо. Актер пытался спасти племянника и остановить снегоуборочную машину, которая внезапно начала движение. Но его затянуло под гусеницы и переломало кости.

Джереми Реннер на шоу Джимми Киммела

Реннер перенес несколько операций и сейчас занимается с тренером, чтобы разработать мышцы. Он признается, что, скорей всего, поставить свою актерскую карьеру на паузу, так как его восстановление может занять годы.

Но после визита в студию к Киммелу, звезда фильмов Marvel собирается пройти по красной дорожке на дебюте своего шоу Disney + Rennervations.

Джереми Реннер пришел на шоу Джимми Киммела Фото: Getty Images

Друг Реннера Рори Милликин, который является исполнительным продюсером потокового сервиса, сказал, что актер был окружен членами своей семьи, пока приходил в себя после многочисленных операций.

"Его мама постоянно здесь. Я имею в виду, что его мама переехала сюда, чтобы заботиться, как это делают мамы. Вы должны были это видеть: дом просто переполнен племянницами, племянниками, двоюродными братьями и сестрами. И все заботятся о Джереми", — рассказал Рори.

Во время шоу Джимми Киммел назвал Реннера "несокрушимым" и представил его как "самого стойкого Мстителя".

Киммел пошутил: "Это был рекламный ход?", что Реннер в шутку подтвердил.

"Теперь, если и возникнет вопрос о том, кто был самым крутым Мстителем, теперь ответ очевиден. Забудьте Криса Хемсворта. Забудьте всех этих парней. Ты самый крутой парень", — сказал Киммел.

Во время шоу Реннер пошутил, что год для него начался "не слишком удачно" и отметил, что авария радикально изменила его рабочий график.

Джереми Реннер вскоре после операций Фото: Twitter Jeremy Renner

"Моей первой сознательной мыслью было: "Черт возьми! Мой календарь свободен до конца года!". А вообще мой год был довольно насыщенным, пока меня не раздавили", — продолжил он, пошутив, что авария помогла ему исполнить два главных обещания самому себе: похудеть и бросить курить.

Напомним, когда Джереми Реннер был в больнице, он успел написать прощальное письмо для своей семьи. Он не знал, выживет ли после очередной операции, так что решил попрощаться со всеми, кто ему дорог.