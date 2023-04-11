Джеремі Реннер вперше вийшов в люди після отриманих травм (відео)

Актор, який отримав понад 30 переломів, потрапивши під снігоприбиральну машину, прийшов на шоу Джиммі Кіммела.

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52-річний актор Джеремі Реннер, який ледь не помер цієї зими, потрапивши під снігоприбиральну машину, прийшов на шоу Джиммі Кіммела в Лос-Анджелесі лише через чотири місяці після аварії. Про це пише Daily Mail.

Актор спирався на тростину, але поспілкувався з фанатами та роздав автографи. Раніше він відвідав тематичний парк Південної Каліфорнії із сім'єю.

Понад 30 кісток у тілі Реннера було зламано внаслідок нещасного випадку, який стався 1 січня на його ранчо. Актор намагався врятувати племінника і зупинити снігоприбиральну машину, яка раптово розпочала рух. Але його затягло під гусениці та переламало кістки.

Джеремі Реннер на шоу Джиммі Кіммела

Реннер переніс кілька операцій і зараз займається тренером, щоб розробити м'язи. Він зізнається, що, швидше за все, поставити свою акторську кар'єру на паузу, оскільки його відновлення може тривати роки.

Але після візиту в студію до Кіммела, зірка фільмів Marvel збирається пройти червоною доріжкою на дебюті свого шоу Disney + Rennervations.

Джеремі Реннер прийшов на шоу Джиммі Кіммела Фото: Getty Images

Друг Реннера Рорі Міллікін, який є виконавчим продюсером потокового сервісу, сказав, що актор був оточений членами своєї сім'ї, поки приходив до тями після численних операцій.

"Його мама постійно тут. Я маю на увазі, що його мама переїхала сюди, щоб дбати, як це роблять мами. Ви повинні були це бачити: будинок просто переповнений племінницями, племінниками, двоюрідними братами та сестрами. І всі дбають про Джеремі", — Розповів Рорі.

Під час шоу Джиммі Кіммел назвав Реннера "незламним" і представив його як "найстійкішого Месника".

Кіммел пожартував: "Це був рекламний хід?", що Реннер жартома підтвердив.

"Тепер, якщо й виникне питання про те, хто був найкрутішим месником, тепер відповідь очевидна. Забудьте Кріса Хемсворта. Забудьте всіх цих хлопців. Ти найкрутіший хлопець", — сказав Кіммел.

Під час шоу Реннер пожартував, що рік для нього розпочався "не надто вдало" та зазначив, що аварія радикально змінила його робочий графік.

Джеремі Реннер невдовзі після операцій Фото: Twitter Jeremy Renner

"Моєю першою свідомою думкою було:" Чорт забирай! Мій календар вільний до кінця року!". А взагалі мій рік був досить насиченим, поки мене не розчавило", — продовжив він, пожартувавши, що аварія допомогла йому виконати дві головні обіцянки самому собі: схуднути та кинути палити.

Нагадаємо, коли Джеремі Реннер був у лікарні, він встиг написати прощальний лист для своєї родини. Він не знав, чи виживе після чергової операції, тож вирішив попрощатися з усіма, хто йому дорогий.