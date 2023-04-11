Підтримайте нас RU
RU
Розділи
Матеріали
Підтримайте нас
Стиль життя

Джеремі Реннер вперше вийшов в люди після отриманих травм (відео)

Джеремі Реннер, джеремі реннер травма, шоу джиммі кіммела, актор месників
Фото: Getty Images | Джеремі Реннер прийшов на шоу Джиммі Кіммела

Актор, який отримав понад 30 переломів, потрапивши під снігоприбиральну машину, прийшов на шоу Джиммі Кіммела.

Related video

52-річний актор Джеремі Реннер, який ледь не помер цієї зими, потрапивши під снігоприбиральну машину, прийшов на шоу Джиммі Кіммела в Лос-Анджелесі лише через чотири місяці після аварії. Про це пише Daily Mail.

Актор спирався на тростину, але поспілкувався з фанатами та роздав автографи. Раніше він відвідав тематичний парк Південної Каліфорнії із сім'єю.

Понад 30 кісток у тілі Реннера було зламано внаслідок нещасного випадку, який стався 1 січня на його ранчо. Актор намагався врятувати племінника і зупинити снігоприбиральну машину, яка раптово розпочала рух. Але його затягло під гусениці та переламало кістки.

Джеремі Реннер на шоу Джиммі Кіммела

Реннер переніс кілька операцій і зараз займається тренером, щоб розробити м'язи. Він зізнається, що, швидше за все, поставити свою акторську кар'єру на паузу, оскільки його відновлення може тривати роки.

Але після візиту в студію до Кіммела, зірка фільмів Marvel збирається пройти червоною доріжкою на дебюті свого шоу Disney + Rennervations.

Джеремі Реннер, джеремі реннер травма, шоу джиммі кіммела, актор месників Fullscreen
Джеремі Реннер прийшов на шоу Джиммі Кіммела
Фото: Getty Images

Друг Реннера Рорі Міллікін, який є виконавчим продюсером потокового сервісу, сказав, що актор був оточений членами своєї сім'ї, поки приходив до тями після численних операцій.

"Його мама постійно тут. Я маю на увазі, що його мама переїхала сюди, щоб дбати, як це роблять мами. Ви повинні були це бачити: будинок просто переповнений племінницями, племінниками, двоюрідними братами та сестрами. І всі дбають про Джеремі", — Розповів Рорі.

Під час шоу Джиммі Кіммел назвав Реннера "незламним" і представив його як "найстійкішого Месника".

Кіммел пожартував: "Це був рекламний хід?", що Реннер жартома підтвердив.

"Тепер, якщо й виникне питання про те, хто був найкрутішим месником, тепер відповідь очевидна. Забудьте Кріса Хемсворта. Забудьте всіх цих хлопців. Ти найкрутіший хлопець", — сказав Кіммел.

Під час шоу Реннер пожартував, що рік для нього розпочався "не надто вдало" та зазначив, що аварія радикально змінила його робочий графік.

Джеремі Реннер, джеремі реннер травма, шоу джиммі кіммела, актор месників Fullscreen
Джеремі Реннер невдовзі після операцій
Фото: Twitter Jeremy Renner

"Моєю першою свідомою думкою було:" Чорт забирай! Мій календар вільний до кінця року!". А взагалі мій рік був досить насиченим, поки мене не розчавило", — продовжив він, пожартувавши, що аварія допомогла йому виконати дві головні обіцянки самому собі: схуднути та кинути палити.

Нагадаємо, коли Джеремі Реннер був у лікарні, він встиг написати прощальний лист для своєї родини. Він не знав, чи виживе після чергової операції, тож вирішив попрощатися з усіма, хто йому дорогий.