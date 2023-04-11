От пользы до вреда – один шаг. Восемь продуктов, которые мешают похудеть

Продукты, которые рекомендуются для похудения, зачастую могут оказать на организм совершенно противоположное действие.

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Сбросить вес – желание большинства людей, которые в силу тех или иных причин набрали лишние килограммы. При всем изобилии диет некоторые продукты, которые входят в состав как способствующие потере веса, могут вызвать обратную реакцию организма. Три диетолога рассказали Daily Mail, что, хотя некоторые продукты могут показаться идеальным выбором для похудения — например, органические и растительные варианты — они могут способны привести к тому, что если человек будет употреблять их слишком много, он снова наберет массу.

Спортивные напитки

Профессиональные спортсмены как правило популяризируют употребление специальных напитков после тяжелой тренировки. Однако то, что хорошо для профессионалов, совершенно не гарантирует тот же эффект для любителей, которые значительно реже занимаются физическими упражнениями.

Спортивные напитки способствуют восстановлению электролитов, потерянных с потом. Натрий и калий являются ключевыми электролитами, которые они могут восполнить.

"Размер порции" может составлять всего 50 калорий, но употребление целой бутылки – это 150-200 калорий. Если человек сжигает всего 100-200 калорий за тренировку, спортивный напиток полностью сведет эти калории на нет.

Употребление спортивных напитков в больших количествах неспортсменами может увеличить риск ожирения и развития сердечно-сосудистых заболеваний.

Смузи

"Смузи – это один из тех продуктов, которые люди считают здоровыми, не зная, что в них содержится", – утверждает Мишель Таунсенд, диетолог из Университета здравоохранения Миссури.

То, что содержится в смузи, может повлиять на его питательную ценность. Например, если положить туда банан и пару столовых ложек арахисового масла, менее питательные ингредиенты быстро перевесят полезные.

Заказ их в ресторане может привести к еще большей неопределенности.

"Многие из тех, что вы видите в магазинах смузи, обычно состоят из фруктов и добавленного сахара. В них нет белка, в них обычно нет здоровых жиров. Именно эта комбинация будет насыщать", – говорят экксперты.

Полезный смузи лучше готовить из таких составляющих как несладкий греческий йогурт, миндальное масло, ягоды, шпинат и семена льна.

Салаты

Салаты в ресторанах и салат-барах несут наибольший риск помешать достижению целей по снижению веса.

"Салаты в ресторанах по сравнению с салатами большинства людей дома – это совсем другое дело. Даже если вам кажется, что вы делаете нездоровый салат дома, я гарантирую, что в ресторане будет еще хуже. Это связано с добавленным содержанием жира с большим количеством ингредиентов, таких как сыр и гренки", – говорит Кэролин Уильямс, доктор медицинских наук, автор книги "Блюда, которые лечат" и соведущая подкаста "Счастливая еда".

Заправка, однако, является одним из самых больших врагов полезного салата.

"Если вы собираетесь пойти в салат-бар, сосредоточьтесь на овощах, а если вы собираетесь выбрать начинку, сосредоточьтесь на нежирном белке — мясных деликатесах, кусочках ветчины, курице, твороге — используйте меньше сушеных фруктов, орехов, хрустящих продуктов, такие как гренки или чипсы из тортильи. Не ешьте сыр и экономьте на заправке", – советует Таунсенд.

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Батончики с мюслями

Хотя мюсли являются отличным источником витаминов B, C, E и калия, батончики мюсли обычно содержат другие ингредиенты, которые могут свести на нет их положительные стороны для похудения.

"В нем есть белок, но туда же производители добавляют много сахара, чтобы связать его и сделать его вкуснее, или добавляют много шоколада", – предупреждает Виджая Сурампуди, доктор медицинских наук, доцент медицины Центра питания человека Калифорнийского университета в Лос-Анджелесе.

Вместо батончиков эксперт советует съесть горсть смешанных орехов или ягод в сочетании с греческим йогуртом.

Хлопья

Хотя многие злаки являются хорошими источниками питательных веществ, таких как железо, фолиевая кислота и витамины группы В, это не всегда полезный выбор.

Популярным продуктам для завтрака крайне не хватает жизненно важных питательных веществ, таких как белок и клетчатка.

"По сути, это просто углеводы с добавлением сахара. При недостатке белка и здорового жира это не заставит вас чувствовать себя сытым", — уверена Уильямс.

Варианты с высоким содержанием клетчатки с меньшей вероятностью содержат добавленный сахар и менее обработаны, чем их менее полезные аналоги. Уильямс предлагает выбирать хлопья с высоким содержанием клетчатки и белка, а сочетание хлопьев со здоровыми белками, такими как горсть орехов, может сделать их более сытными.

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Сухофрукты

Сухофрукты в готовых смесях, – это легкая закуска на ходу, но для похудения лучше всего есть цельные фрукты. Например, в одной чашке кураги содержится более 300 калорий, а в чашке нарезанного абрикоса всего 79 калорий.

"Когда вы едите фрукты, вы едите один фрукт. Но когда вы едите сухофрукты, вы едите несколько кусочков фруктов, потому что вы их высушили и уплотнили. Вы просто получаете более высокую нагрузку сахара", – рассказала доктор Сурампуди.

Сыр

Сыр является отличным источником кальция и белка, а также витаминов А и В12. Исследование, опубликованное в Британском журнале питания, показало, что ферментированные молочные продукты, такие как йогурт и сыр, положительно влияют на здоровье сердечно-сосудистой системы. Также было обнаружено, что они обладают противовоспалительными свойствами.

Однако частое употребление сыра ведет к набору веса. В нем в три раза больше калорий, чем в варенной курице.

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Фреш

Свежевыжатый сок, по мнению Сурампуди "хуже всего". Чашка апельсинового сока содержит более 100 калорий, а свежий апельсин – всего 62. Поэтому, как и в случае с сухофруктами, лучше заменять фреши цельными фруктами.

Ранее Фокус писал, как сбросить вес всего за пять дней.