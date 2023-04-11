Від користі до шкоди – один крок. Вісім продуктів, які заважають схуднути

Продукти, які рекомендуються для схуднення, часто можуть мати на організм зовсім протилежну дію.

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Скинути вагу – бажання більшості людей, які з тих чи інших причин набрали зайві кілограми. При всій кількості дієт деякі продукти, що входять до складу дієтичного меню як такі, що сприяють втраті ваги, можуть викликати зворотну реакцію організму. Три дієтологи розповіли Daily Mail, що, хоча деякі продукти можуть здатися ідеальним вибором для схуднення – наприклад, органічні та рослинні варіанти – вони здатні привести до того, що якщо людина вживатиме їх занадто багато, вона знову набере масу.

Спортивні напої

Професійні спортсмени зазвичай популяризують вживання спеціальних напоїв після важкого тренування. Однак те, що добре для професіоналів, абсолютно не гарантує той же ефект для любителів, які значно рідше займаються фізичними вправами.

Спортивні напої сприяють відновленню електролітів, втрачених із потом. Натрій та калій є ключовими електролітами, які вони можуть заповнити. "Розмір порції" може становити лише 50 калорій, але вживання цілої пляшки – це 150-200 калорій. Якщо людина спалює лише 100-200 калорій за тренування, спортивний напій повністю зведе ці калорії нанівець.

Вживання спортивних напоїв у великих кількостях неспортсменами може збільшити ризик ожиріння та розвитку серцево-судинних захворювань.

Смузі

"Смузі – це один із тих продуктів, що люди вважають здоровими, не знаючи про їх склад", – стверджує Мішель Таунсенд, дієтологиня з Університету охорони здоров'я Міссурі.

Те, що міститься в смузі, здатне вплинути на його поживну цінність. Наприклад, якщо покласти туди банан та пару столових ложок арахісової олії, менш поживні інгредієнти швидко переважать корисні.

Замовлення їх у ресторані може призвести до ще більшої невизначеності.

"Багато тих смузі, що ви бачите в магазинах, зазвичай складаються з фруктів і доданого цукру. У них немає білка, у них зазвичай немає здорових жирів. Саме ця комбінація буде насичувати", – кажуть експерти.

Корисний смузі краще готувати з таких складових як несолодкий грецький йогурт, мигдальне масло, ягоди, шпинат та насіння льону.

Салати

Салати в ресторанах і салат-барах несуть найбільший ризик завадити досягненню цілей зниження ваги.

"Салати в ресторанах у порівнянні з салатами більшості людей вдома – це зовсім інша справа. Навіть якщо вам здається, що ви робите нездоровий салат вдома, я гарантую, що в ресторані буде ще гірше. Це пов'язано з доданим вмістом жиру з великою кількістю інгредієнтів, таких як сир та грінки", – каже Керолін Вільямс, докторка медичних наук, авторка книги "Страви, які лікують" та співведуча підкаста "Щаслива їжа".

Заправка, однак, є одним із найбільших ворогів корисного салату.

"Якщо ви збираєтеся піти в салат-бар, зосередьтеся на овочах, а якщо ви плануєте вибрати начинку, зосередьтеся на нежирному білку – м'ясних делікатесах, шматочках шинки, курці, творозі – використовуйте менше сушених фруктів, горіхів, хрустких продуктів, чіпси з тортильї. Не їжте сир і заощаджуйте на заправці", – радить Таунсенд.

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Батончики з мюслями

Хоча мюслі є відмінним джерелом вітамінів B, C, E і калію, батончики з мюслми зазвичай містять інші інгредієнти, які можуть звести нанівець їх позитивні сторони для схуднення.

"У них є білок, але туди ж виробники додають багато цукру, щоб зв'язати його та зробити смачнішим, або багато шоколаду", – попереджає Віджая Сурампуді, докторка медичних наук, доцентка медицини Центру харчування людини Каліфорнійського університету в Лос-Анджелесі.

Замість батончиків експертка радить з'їсти жменю змішаних горіхів або ягід у поєднанні з грецьким йогуртом.

Пластівці

Хоча багато злаків є хорошими джерелами поживних речовин, таких як залізо, фолієва кислота та вітаміни групи В, це не завжди корисний вибір. Популярним продуктам для сніданку вкрай не вистачає життєво важливих поживних речовин, таких як білок та клітковина.

"По суті, це просто вуглеводи з додаванням цукру. При нестачі білка та здорового жиру це не змусить вас почуватися ситим", — впевнена Вільямс.

Варіанти з високим вмістом клітковини з меншою ймовірністю містять доданий цукор і не так оброблені, ніж менш корисні аналоги. Вільямс пропонує вибирати пластівці з високим вмістом клітковини та білка, а поєднання пластівців зі здоровими білками, такими як жменя горіхів, може зробити їх більш ситними.

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Сухофрукти

Сухофрукти в готових сумішах – це легка закуска на ходу, але для схуднення найкраще їсти цілісні фрукти. Наприклад, в одній чашці кураги міститься понад 300 калорій, а в чашці абрикоса, нарізаного шматочками, – всього 79 калорій.

"Коли ви їсте фрукти, ви їсте один фрукт. Але коли ви їсте сухофрукти, ви їсте кілька шматочків фруктів, тому що ви їх висушили та ущільнили. Ви просто отримуєте більш високе навантаження цукру", – розповіла докторка Сурампуді.

Сир

Сир є відмінним джерелом кальцію та білка, а також вітамінів А та В12. Дослідження, опубліковане в Британському журналі харчування, показало, що ферментовані молочні продукти, такі як йогурт та сир, позитивно впливають на здоров'я серцево-судинної системи. Також було виявлено, що вони мають протизапальні властивості.

Однак часте вживання сиру веде до набору ваги. У ньому втричі більше калорій, ніж у вареній курці.

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Фреш

Свіжий сік, на думку Сурампуді "найгірший". Чашка апельсинового соку містить понад 100 калорій, а свіжий апельсин – всього 62. Тому, як і у випадку із сухофруктами, краще замінювати фреші цільними фруктами.

Раніше Фокус писав, як скинути вагу лише за п'ять днів.