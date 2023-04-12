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Стиль жизни

12 апреля 2023 года: Иоанна Лествичника — что сегодня нельзя делать?

Сегодня нельзя ссориться и заниматься физической работой.

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Что случилось в этот день:

Сегодня православная церковь почитает память священномученика Марка. Он был христианским богословом, игуменом Синайского монастыря и византийским философом. Иоанн прославился тем, что написал богословское произведение под названием "Лествица", отсюда его прозвище.

Что нельзя делать 12 апреля:

  • злиться и ссориться;
  • работать физически и заниматься домашними делами;
  • рассказывать про сон, который приснился;
  • давать деньги взаймы и занимать самому.

Народные приметы и поверья:

  • зацвела черешня — уже можно сеять свеклу и кукурузу;
  • из ульев начали вылетать пчелы – весна будет теплой;
  • коровы и быки задирают головы – будет дождь;
  • цветут одуванчики — лето будет коротким;
  • много дождей – к грибному лету.

День ангела празднуют:

Иван, Иоад, Софрон, Захар, Пантелеймон, Савва.

Родились сегодня:

1933 год — Монсеррат Кабалье, испанская каталонская оперная певица (сопрано).

1947 год — Дэвид Леттерман, американский комик, телеведущий.

Также в этот день:

  • 1857 год — Гюстав Флобер публикует роман "Госпожа Бовари";
  • 1955 год — вакцина от полиомиелита, разработанная доктором Джонасом Солком, объявлена безопасной и эффективной;
  • 1970 год — на сцене Национальной оперы Украины дает свой первый концерт Оркестр Народных Инструментов Украины;
  • 1992 год — в Марн-ла-Валле под Парижем открывается Диснейленд.