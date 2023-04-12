Стиль жизни
12 апреля 2023 года: Иоанна Лествичника — что сегодня нельзя делать?
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Сегодня нельзя ссориться и заниматься физической работой.
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Что случилось в этот день:
Сегодня православная церковь почитает память священномученика Марка. Он был христианским богословом, игуменом Синайского монастыря и византийским философом. Иоанн прославился тем, что написал богословское произведение под названием "Лествица", отсюда его прозвище.
Что нельзя делать 12 апреля:
- злиться и ссориться;
- работать физически и заниматься домашними делами;
- рассказывать про сон, который приснился;
- давать деньги взаймы и занимать самому.
Народные приметы и поверья:
- зацвела черешня — уже можно сеять свеклу и кукурузу;
- из ульев начали вылетать пчелы – весна будет теплой;
- коровы и быки задирают головы – будет дождь;
- цветут одуванчики — лето будет коротким;
- много дождей – к грибному лету.
День ангела празднуют:
Иван, Иоад, Софрон, Захар, Пантелеймон, Савва.
Родились сегодня:
1933 год — Монсеррат Кабалье, испанская каталонская оперная певица (сопрано).
1947 год — Дэвид Леттерман, американский комик, телеведущий.
Также в этот день:
- 1857 год — Гюстав Флобер публикует роман "Госпожа Бовари";
- 1955 год — вакцина от полиомиелита, разработанная доктором Джонасом Солком, объявлена безопасной и эффективной;
- 1970 год — на сцене Национальной оперы Украины дает свой первый концерт Оркестр Народных Инструментов Украины;
- 1992 год — в Марн-ла-Валле под Парижем открывается Диснейленд.