12 квітня 2023 року: Іоанна Ліствичника — що сьогодні не можна робити?

Сьогодні не можна сваритися та займатися фізичною роботою.

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Що сталося цього дня:

Сьогодні православна церква вшановує пам'ять священномученика Марка. Він був християнським богословом, ігуменом Синайського монастиря та візантійським філософом. Іоанн уславився тим, що написав богословський твір під назвою "Лествиця", звідси його прізвисько.

Що не можна робити 12 квітня:

злитися та сваритися;

працювати фізично та займатися домашніми справами;

розповідати про сон, що наснився;

давати гроші в борг і позичати самому.

Народні прикмети та повір'я:

зацвіла черешня — вже можна сіяти буряк та кукурудзу;

з вуликів почали вилітати бджоли – весна буде теплою;

корови та бики задирають голови – буде дощ;

цвітуть кульбаби — літо буде коротким;

багато дощів – до грибного літа.

День ангела святкують:

Іван, Йоад, Софрон, Захар, Пантелеймон, Сава.

Народилися сьогодні:

1933 — Монсеррат Кабальє, іспанська каталонська оперна співачка (сопрано).

1947 — Девід Леттерман, американський комік, телеведучий.

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