Ирина Шейк разозлила зоозащитников из-за новой фотосессии для Vogue

В журнале уже заявили, что они не нарушали никаких законов, и подобные процедуры собакам в Нью-Йорке разрешены.

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37-летняя российская супермодель Ирина Шейк попала в скандал после фотосессии для Vogue с доберманом, у которого были купированны уши, пишет Daily Mail. Вместе с моделью зоозащитники раскритиковали и само издание за съемки пса с изуродованными ушами.

На снимках у добермана обрезаны (купированы) уши. Это – результат процедуры, заставляющей уши собак расти вертикально. Такая практика запрещена в Великобритании, но съемки проходили в Нью-Йорке.

Организация по защите животных РЕТА уже обвинила Vogue в пропаганде увечий домашних животных.

"Поощрять людей приобретать собак, которые подверглись болезненному увечью, что является незаконным в Великобритании, за исключением случаев, когда это необходимо с медицинской точки зрения, совершенно неуместно", – заявил журналистам один из зоозащитников.

Ирина Шейк в скандальной фотосессии с доберманом

Теперь активисты организации требуют от Vogue исправить эту оплошность, извинившись за ошибку и объяснив читателям, что собаки "разговаривают" ушами, и что отрезание их частей не только травмирует животных, но и лишает их жизненно важных средств выражения, общения и баланса.

"Фотосессия послала сообщение о том, что животные – это просто модные аксессуары, а не живые, чувствующие существа, заслуживающие уважения", – отметил пресс-секретарь РЕТА.

Изображение также фигурирует в ежемесячном письме редактора Эдварда Эннинфула читателям. Это не первый случай, когда его решения вызывают недовольство зоозащитников – резонанс вызвала реклама в журнале Международной меховой федерации.

Обрезка ушей была запрещена в Англии и Уэльсе в 2006 году, но в последние годы благотворительные организации, занимающиеся защитой животных, зафиксировали ее рост.

RSPCA сообщило, что количество сообщений об увечьях увеличилось на 1243% с 2015 по 2021 год. Эксперты считают, что причина такой тенденции в том, что знаменитости делятся в социальных сетях фотографиями своих собак с купированными ушами.

Ранее Фокус писал, что Ирина Шейк снялась в провокационной рекламе для Chanel.