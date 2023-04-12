Ірина Шейк розлютила зоозахисників через нову фотосесію для Vogue

У журналі вже заявили, що вони не порушували жодних законів, і такі процедури собакам у Нью-Йорку дозволено.

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37-річна російська супермодель Ірина Шейк потрапила у скандал після фотосесії для Vogue із доберманом, у якого були куповані вуха, пише Daily Mail. Разом із моделлю зоозахисники розкритикували й саме видання за зйомки пса з понівеченими вухами.

На знімках у добермана обрізані (куповані) вуха. Це результат процедури, що змушує вуха собак рости вертикально. Така практика заборонена у Великій Британії, але зйомки проходили в Нью-Йорку.

Організація із захисту тварин РЕТА вже звинуватила Vogue у пропаганді каліцтв домашніх тварин.

"Заохочувати людей купувати собак, які зазнали хворобливого каліцтва, що є незаконним у Великій Британії, за винятком випадків, коли це необхідно з медичної точки зору, зовсім недоречно", — заявив журналістам один із зоозахисників.

Ірина Шейк у скандальній фотосесії з доберманом

Тепер активісти організації вимагають від Vogue виправити цю помилку, вибачившись і пояснивши читачам, що собаки "розмовляють" вухами, і що відрізання їхніх частин не тільки травмує тварин, але й позбавляє їх життєво важливих засобів вираження, спілкування та балансу.

"Фотосесія транслює повідомлення про те, що тварини — це просто модні аксесуари, а не живі істоти, які відчувають і заслуговують на повагу", — зазначив прессекретар РЕТА.

Зображення також фігурує в щомісячному листі редактора Едварда Еннінфула читачам. Це не перший випадок, коли його рішення викликають невдоволення зоозахисників, — резонанс викликала реклама в журналі Міжнародної хутряної федерації.

Обрізання вух було заборонено в Англії та Вельсі у 2006 році, але останніми роками благодійні організації, які займаються захистом тварин, зафіксували зростання кількості зроблених процедур.

RSPCA повідомило, що кількість повідомлень про каліцтво збільшилася на 1243% з 2015 по 2021 рік. Експерти вважають, що причина такої тенденції в тому, що знаменитості діляться в соціальних мережах фотографіями своїх собак із купованими вухами.

Раніше Фокус писав, що Ірина Шейк знялася в провокаційній рекламі Chanel.