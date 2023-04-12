Любимые модели Карла Лагерфельда появились вместе на обложке Vogue

Наоми Кэмпбелл даже позировала с любимой кошечкой дизайнера по кличке Шупетт.

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Модели – любимицы покойного кутюрье Карла Лагерфельда, появились вместе на обложке нового номера Vogue. Журнал посвящен наследию бывшего дизайнера модных домов Chanel, Chloe и Fendi, который скончался в 2019 году.

Обложку номера украсили супермодели и музы дизайнера: Девон Аоки, Наталья Водянова, Кендалл Дженнер, Наоми Кэмпбелл, Джиджи Хадид, , Амбер Валетта, Адут Акеч, Шалом Харлоу, Анок Яй и Лю Вэнь. Фотографировала Энни Лейбовиц. Странно, но в фотопрокте не приняла участие Кара Делевинь – еще одна любимая модель Лагерфельда.

Обложка Vogue - трибьют Карлу Лагерфельду

Также над проектом работали 10 культовых дизайнеров, которые рассказали об отношениях с Карлом Лагерфельдом.

Место съемки было выбрано неслучайно. Карл Лагерфельд обожал Grand Palais (Гранд-Пале) в Париже. Здание сейчас закрыто на реставрацию, которую финансирует модный мод Chanel. Но обстановка ремонта только добавила съемке драматичности.

Майский номер Vogue полностью посвящен творчеству Карла Лагерфельда, воспоминаниям о нем, а также предстоящему ежегодному балу Met Gala, приуроченному к выставке Karl Lagerfeld: A Line of Beauty. Тематикой гала-вечера, как известно, была выбрана "Линия красоты" Карла Лагерфельда.

На своем веб-сайте Vogue дал несколько советов по стилю тем, кто получил приглашение на Met Gala, а съемку для майского номера можно считать наглядным пособием. Тем более, что одна из рекомендаций гласит, что нужно "найти свою версию любимой кошки Карла, Шупетт, и "одеться а-ля Лагерфельд". Наоми Кэмпбелл продемонстрировала именно такой образ.

Пьерпаоло Пиччоли и Анок Яй

В образе авторства Пиччоли позировала Анок Яй в Valentino. Модели пришлось взобраться на крышу Гранд-Пале.

Анок Яй

Дизайнер вспоминает, что они с Лагерфельдом познакомились в начале 90-х в Fendi. И это было похоже на приход настоящей звезды в офис.

"В каком-то смысле он принес новости из мира, рассказав нам о таких вещах, как то, что новая красота — это уродство. Эти манифесты были абсолютно бескомпромиссными и донесены без всяких сомнений. Я также научился у Карла ничего не принимать как должное. Вы можете работать со всем. Вы можете творить со всем. Меня всегда очень впечатляли исследования Карла современности. Он был одержим современностью — этой идеей изображения того, что было современным. Он никогда не ностальгировал. Образ, который я создал, представляет собой плавильный котел его слов, современности и остроты его взгляда", — отметил Пьерпаоло Пиччоли.

Том Браун и Шалом Харлоу

Шалом позировала на парадной лестнице дворца в Thom Browne.

Шалом Харлоу

Дизайнер отметил, что Карл любил культовый парижский бутик Colette, в котором продавалась одежда его бренда. Лагерфельд купил там серый костюм, хрустальный портфель, одеяло, рубашку и галстук, сфотографировал себя в них и отправил Брауну. Это фото так и стоит у дизайнера в кабинете и он им очень дорожит.

Донателла Версаче и Кендалл Дженнер

Донателла говорит, что Карл был очень хорошим другом Джанни Версаче — они очень любили и уважали друг друга. А они оба не могли похвастаться большим количеством друзей.

Кендалл Дженнер

Донателла Версаче вспомнила, что очень хотела познакомиться с Лагерфельдом, так что однажды брат взял ее с собой в гости.

"Ночью он привел меня в дом Карла, и я была очарована. Сегодня он много значит для дизайнеров, особенно для меня. Нам нравится его мятежный дух. Он собирал вещи, которые на самом деле не имели смысла, просто, чтобы показать вам, что они могут иметь смысл. Он не относился к себе серьезно, но ведь гении так никогда не делают. Каждое выступление, которое он делал, было для него первым. Ему также нравилось, когда рядом с ним были женщины, которые придавали ему силы. Их присутствие было очень важно — он хотел знать, что женщины думают о том, что он делает", — рассказала Донателла.

Джун Такахаши и Лю Вэнь

Лю Вэнь позировала для Энни Лейбовиц в шляпе Филипа Трейси, ожерелье Gucci и костюме японского модельера Джуна Такахаши.

Лю Вэнь

"Я пытался по-новому интерпретировать то, что делал Карл примерно в то время, когда он возглавил Chanel, — мне было интересно, что произойдет, если я попытаюсь сделать то, что делали и Карл, и Коко", — отметил Джун.

Кристофер Джон Роджерс и Адут Акеч

Адут Акеч позировала в наряде от дизайнера Кристофера Джона Роджерса. Роджерс вдохновлялся работой Карла для Fendi. И тем, сколько труда было вложено в каждую коллекцию.

Адут Акеч

"Это было трудозатратно: более 250 отрезов органзы, шелковый фай, нижняя юбка, корсет на косточках. Одна из моих любимых коллекций Карла — коллекция от кутюр Chanel осени 2006 года. Там были джинсы и высокие сапоги, и я думаю, в то время многие задавались вопросом: что это?!", — рассказал Роджерс.

Джон Гальяно и Наталья Водянова

Модель Наталья Водянова примерила платье от Джона Гальяно, креативного директора Maison Margiela. Гальяно сам работал в Chanel, так что у них было много общих моментов с Лагерфельдом.

Наталья Водянова

"Я сосредоточился на его одержимости линией во время его работы в Patou. Горошек на платье — это вырезы, мы спроецировали их на платье, и вырезали везде, где проекция попадала на поверхность платья", — рассказал Гальяно о создании наряда.

Оливье Рустен и Наоми Кэмпбелл

Супермодель Наоми Кэмпбелл позировала с любимицей Карла – его кошечкой Шупетт и в наряде от Balmain от Оливье Рустена. Оливье вспоминает, что впервые встретил Лагерфельда в 2011 году. И он спросил: "Ты новый мальчик Balmain?".

Наоми Кэмпбелл и Шупетт

"Через пару месяцев мы вместе сидели за ужином и болтали. Я не хотел говорить с ним о его работе, поэтому спросил: "Как жизнь вне работы, Карл, ну, знаешь, вне Chanel?". И он сказал: "Мы не задаем этот вопрос, потому что работа — это моя жизнь, работа — это моя любовь", — вспоминает Рустен, называя Карла своим вдохновением. По его словам, Лагерфельд не следовал моде — он создавал моду и связывал моду с поп-культурой. Карл был пионером — королем — всего, что дизайнеры пытаются сделать сегодня.

Читосе Абэ и Эмбер Валлетта

Амбер Валетта позировала в образе от Читосе Абе и ботинках Junya Watanabe.

Абэ, которая управляет брендом Sacai, вспоминает, что Карл говорил: "Мода — это не искусство, это бизнес".

Эмбер Валлетта

"Я всегда думала об этом, управляя брендом. В наши дни работа дизайнера заключается не только в разработке одежды, и это то, что Карл понял еще тогда, когда он был похож на модного киборга. Он был отличным дизайнером с самого начала, но он также был хорош в создании собственного имиджа. Когда вы думаете о Карле, это белая рубашка, иногда галстук и некоторые бескомпромиссные украшения. Я попыталась уловить это — не воспроизвести, а смешать в стиле Sacai и превратить в элегантное платье", — отмечает Абэ.

Джиджи Хадид в Gucci

Модель вспомнила, как первый раз участвовала в показе Chanel – это был "Женский марш", показ Chanel весна-лето — 2015, который проходил в Гран-Пале.

Джиджи Хадид

"В Гранд-Пале были воссозданы парижские улицы и была ошеломлена размахом постановки — я никогда раньше не видела ничего подобного в своей жизни. Позже мне понравилось шоу ракетных кораблей и шоу "Титаник". Карл вдохновил меня своей способностью сообщать миры и воплощать их в жизнь. Он был иконой", — вспоминает Джиджи, восхищаясь тем, какой образ Лагерфельд создал для самого себя.

Симон Роша и Девон Аоки

Девон была одной из самых любимых моделей Карла Лагерфельда, так что Роша одела ее в платье собственного дизайна. По словам дизайнера, ее восхитило то, что Лагерфельд был первым дизайнером, сотрудничавшим с H&M. Она тогда была подростком и на нее это произвело впечатление.

Девон Аоки

"Моей отправной точкой была его эпоха в Chloé. Несколько вещей из архива бросились мне в глаза. Например, платье из мокрого шелка с кружевами. Я добавила жгутов и немного жесткости — для некоторого сопоставления, потому что это проходит через все творчество Карла в целом", — отметила дизайнер.