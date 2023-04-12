Улюблені моделі Карла Лагерфельда з'явилися разом на обкладинці Vogue

Наомі Кемпбелл навіть позувала з улюбленою кішечкою дизайнера на прізвисько Шупетт.

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Моделі-улюблениці покійного кутюр'є Карла Лагерфельда з'явилися разом на обкладинці нового номера Vogue. Журнал присвячений спадщині колишнього дизайнера модних домів Chanel, Chloe та Fendi, який помер у 2019 році.

Обкладинку номера прикрасили супермоделі та музи дизайнера: Девон Аокі, Наталія Водянова, Кендалл Дженнер, Наомі Кемпбелл, Джіджі Хадід, Амбер Валлетта, Адут Акеч, Шалом Гарлоу, Анок Яй і Лю Вень. Фотографувала Енні Лейбовіц. Дивно, але у фотопроєкті не взяла участь Кара Делевінь — ще одна улюблена модель Лагерфельда.

Vogue — триб'ют Карлу Лагерфельду

Також над проєктом працювало 10 культових дизайнерів, які розповіли про стосунки з Карлом Лагерфельдом.

Місце зйомки було вибрано невипадково. Карл Лагерфельд любив Grand Palais (Гранд-Пале) в Парижі. Будівлю зараз закрито на реставрацію, яку фінансує модний дім Chanel. Але обстановка ремонту лише додала зйомці драматичності.

Травневий номер Vogue повністю присвячений творчості Карла Лагерфельда, спогадам про нього, а також майбутньому щорічному балу Met Gala, присвяченого виставці Karl Lagerfeld: A Line of Beauty. Тематикою гала-вечора, як відомо, було обрано "Лінія краси Карла Лагерфельда".

На своєму вебсайті Vogue дав кілька порад зі стилю тим, хто отримав запрошення на Met Gala, а зйомку для травневого номера можна вважати наочним посібником. Тим більше, що одна з рекомендацій говорить, що потрібно "знайти свою версію улюбленої кішки Карла, Шупетт, і "одягтися а-ля Лагерфельд". Наомі Кемпбелл продемонструвала саме такий образ.

П'єрпаоло Піччолі й Анок Яй

В образі авторства Піччолі позувала Анок Яй у Valentino. Моделі довелося піднятися на дах Гранд-Пале.

Анок Яй

Дизайнер згадує, що вони з Лагерфельдом познайомилися на початку 90-х у Fendi. І це було схоже на прихід справжньої зірки до офісу.

"У якомусь сенсі він приніс новини зі світу, розповівши нам про такі речі, як те, що нова краса — це каліцтво. Ці маніфести були абсолютно безкомпромісними й донесені без жодних сумнівів. Я також навчився в Карла нічого не приймати як належне. Ви можете працювати з усім... Ви можете творити з усім... Мене завжди дуже вражали дослідження Карла сучасності. Він був одержимий сучасністю — цією ідеєю зображення того, що було сучасним. Він ніколи не ностальгував. Образ, який я створив, є плавильний котел його слів, сучасності й гостроти його погляду", — зазначив П'єрпаоло Піччолі.

Том Браун і Шалом Гарлоу

Шалом позувала на парадних сходах палацу в Thom Browne.

Шалом Гарлоу

Дизайнер зазначив, що Карл любив культовий паризький бутик Colette, у якому продавався одяг його бренду. Лагерфельд купив там сірий костюм, кришталевий портфель, ковдру, сорочку та краватку, сфотографував себе в них і відправив Брауну. Це фото так і стоїть у дизайнера в кабінеті, і він його дуже цінує.

Донателла Версаче та Кендалл Дженнер

Донателла каже, що Карл був дуже гарним другом Джанні Версаче — вони дуже любили та поважали один одного. А вони обоє не могли похвалитися великою кількістю друзів.

Кендалл Дженнер

Донателла Версаче згадала, що дуже хотіла познайомитися з Лагерфельдом, тож одного разу брат узяв її з собою в гості.

"Вночі він привів мене в будинок Карла, і я була зачарована. Сьогодні він багато означає для дизайнерів, особливо для мене. Нам подобається його бунтівний дух. Він збирав речі, які насправді не мали сенсу, щоб просто показати вам, що вони можуть мати сенс, він не ставився до себе серйозно, але генії так ніколи не роблять, кожен виступ, який він робив, був для нього першим, йому також подобалося, коли поряд із ним були жінки, які надавали йому сили. Це було дуже важливо — він хотів знати, що жінки думають про те, що він робить”, — розповіла Донателла.

Джун Такахаші та Лю Вень

Лю Вень позувала для Енні Лейбовіц у капелюсі Філіпа Трейсі, намисті Gucci та костюмі японського модельєра Джуна Такахаші.

Лю Вень

"Я намагався по-новому інтерпретувати те, що робив Карл приблизно в той час, коли він очолив Chanel, — мені було цікаво, що станеться, якщо спробую зробити те, що робили і Карл, і Коко", — зазначив Джун.

Крістофер Джон Роджерс і Адут Акеч

Адут Акеч позувала разом із дизайнером Крістофером Джоном Роджерсом. Роджерс надихався роботою Карла для Fendi й тим, скільки праці було вкладено в кожну колекцію.

Адут Акеч

"Це було трудомістким: понад 250 відрізів органзи, шовковий фай, нижня спідниця, корсет на кісточках. Одна з моїх улюблених колекцій Карла — колекція від кутюр Chanel осені 2006 року. Там були джинси та високі чоботи, і я думаю, в той час запитували: що це?!" — розповів Роджерс.

Джон Гальяно та Наталія Водянова

Модель Наталія Водянова приміряла сукню від Джона Гальяно, креативного директора Maison Margiela. Гальяно сам працював у Chanel, тому вони мали багато спільних моментів з Лагерфельдом.

Наталія Водянова

"Я зосередився на його одержимості лінією під час його роботи в Patou. Горошок на сукні — це вирізи, ми спроєктували їх на сукні, і вирізали скрізь, де проєкція потрапляла на поверхню сукні", — розповів Гальяно про створення вбрання.

Олів'є Рустен і Наомі Кемпбелл

Супермодель Наомі Кемпбелл позувала з улюбленицею Карла — його кішечкою Шупетт і у вбранні від Balmain від Олів'є Рустена. Олів'є згадує, що вперше зустрів Лагерфельда у 2011 році. І він спитав: "Ти новий хлопчик Balmain?".

Наомі Кемпбелл і Шупетт

"Через пару місяців ми разом сиділи за вечерею і балакали. Я не хотів говорити з ним про його роботу, тому запитав: "Як життя поза роботою, Карле, ну, знаєш, поза Chanel?". І він сказав: "Ми не ставимо це питання, тому що робота — це моє життя, робота — це моє кохання", — згадує Рустен, називаючи Карла своїм натхненням. За його словами, Лагерфельд не наслідував моду — він створював моду і пов'язував моду з попкультурою. Карл був піонером — королем — усим, що дизайнери намагаються зробити сьогодні.

Читосе Абе й Ембер Валлетта

Амбер Валетта позувала в образі від Читосе Абе та черевиках Junya Watanabe.

Абе, яка керує брендом Sacai, згадує, що Карл говорив: "Мода — це не мистецтво, це бізнес".

Ембер Валлетта

"Я завжди думала про це, керуючи брендом. У наші дні робота дизайнера полягає не тільки в розробці одягу, і це те, що Карл зрозумів ще тоді, коли він був схожий на модного кіборга. Він був відмінним дизайнером із самого початку, але він також був гарний у створенні власного іміджу. Коли ви думаєте про Карла, це біла сорочка, іноді краватка й деякі безкомпромісні прикраси. Я спробувала вловити це — не відтворити, а змішати в стилі Sacai та перетворити на елегантну сукню", — зазначає Абе.

Джіджі Хадід у Gucci

Модель згадала, як уперше брала участь у показі Chanel — це був "Жіночий марш", показ Chanel весна-літо — 2015, який проходив у Гран-Пале.

Джіджі Хадід

"У Гранд-Пале були відтворені паризькі вулиці, і я була приголомшена розмахом постановки — я ніколи раніше не бачила нічого подібного у своєму житті. Пізніше мені сподобалося шоу ракетних кораблів і шоу "Титанік". Карл надихнув мене своєю здатністю створювати світи і втілювати їх у життя. Він був іконою", — згадує Джіджі, захоплюючись тим, який образ Лагерфельд створив для себе.

Симон Роша й Девон Аокі

Девон була однією з найулюбленіших моделей Карла Лагерфельда, тож Роша одягла її в сукню власного дизайну. За словами дизайнерки, її захопило те, що Лагерфельд був першим дизайнером, який співпрацював із H&M. Вона тоді була підлітком, і це на неї справило враження.

Девон Аокі

"Моєю відправною точкою була його епоха в Chloé. Декілька речей із архіву кинулися мені в очі. Наприклад, сукня з мокрого шовку з мереживами. Я додала джгутів і трохи жорсткості — для деякого зіставлення, тому що це проходить через всю творчість Карла в цілому", — зазначила дизайнерка.