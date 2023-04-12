Блейк Лайвли и Райан Рейнольдс сходили на свидание в Нью-Йорке (фото)

Блейк Лайвли и Райан Рейнольдс выглядели влюбленными, когда прогуливались по мегаполису.

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Блейк Лайвли и Райана Рейнольдса заметили папарацци на прогулке по Нью-Йорку. Звездные супруги держались за руки и наслаждались компанией друг друга, оставив четверых детей дома. Об этом пишет Daily Mail.

35-летняя актриса выбрала для прогулки коричневое пальто, узорчатый шарф, черные джоггеры и бело-коричневые кроссовки. Звезда собрала волосы в хвост, а солнцезащитные очки и маленькая сумочки дополнили ее образ.

46-летний канадский актер был одет в черную толстовку с капюшоном, синюю куртку, серые брюки и белые кроссовки. Рейнольдс дополнил образ зеленой шерстяной шапкой и солнцезащитными очками.

Напомним, Райан Рейнольдс и Блейк Лайвли познакомились в 2010 году на съемках фильма "Зеленый фонарь". Фильм получился провальным, но год спустя актеры начали встречаться, а 2012 году они сыграли свадьбу.

Эта знаменитая пара по праву считается одной из самых крепких в Голливуде. Блейк и Райан часто постят в соцсетях забавные фото, но очень скрытны во всем, что касается их детей и семьи.

Также Фокус писал, что Блейк Лайвли, недавно родившая четвертого ребенка, поделилась в Instagram фотографиями с семейного отдыха. Актриса опубликовала снимки в купальнике, продемонстрировав, что она очень быстро пришла в форму.