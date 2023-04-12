Блейк Лайвлі та Раян Рейнольдс сходили на побачення у Нью-Йорку (фото)

Блейк Лайвлі та Раян Рейнольдс виглядали закоханими, коли ходили мегаполісом.

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Блейк Лайвлі та Раяна Рейнольдса помітили папараці на прогулянці Нью-Йорком. Зіркове подружжя трималося за руки і насолоджувалося компанією один одного, залишивши чотирьох дітей удома. Про це пише Daily Mail.

35-річна акторка обрала для прогулянки коричневе пальто, візерунковий шарф, чорні джоггери та біло-коричневі кросівки. Зірка зібрала волосся у хвіст, а сонцезахисні окуляри та маленька сумочки доповнили її образ.

46-річний канадський актор був одягнений у чорну толстовку з капюшоном, синю куртку, сірі штани та білі кросівки. Рейнольдс доповнив образ зеленою вовняною шапкою та сонцезахисними окулярами.

Нагадаємо, Раян Рейнольдс та Блейк Лайвлі познайомилися у 2010 році на зйомках фільму "Зелений ліхтар". Фільм вийшов провальним, але через рік актори почали зустрічатися, а 2012 року вони зіграли весілля.

Ця знаменита пара по праву вважається однією з найміцніших у Голлівуді. Блейк і Раян часто постять у соцмережах забавні фото, але дуже потайливі у всьому, що стосується їхніх дітей та сім'ї.

Також Фокус писав, що Блейк Лайвлі, яка нещодавно народила четверту дитину, поділилася в Instagram фотографіями з сімейного відпочинку. Акторка опублікувала знімки в купальнику, продемонструвавши, що вона дуже швидко набула форми.