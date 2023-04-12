В прозрачном платье: Ванесса Хадженс прогулялась улицами Нью-Йорка

Звезда всего несколько дней назад вернулась с отдыха на Филиппинах.

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34-летняя американская актриса и модель Ванесса Хадженс попала под прицел папарацци во время прогулки по Нью-Йорку. Об этом пишет Daily Mail.

Знаменитость продемонстрировала полностью прозрачный наряд. Черное откровенное платье миди было украшено крупным принтом белых роз. Под ним Хадженс носила черный бюстгальтер и подходящие обтягивающие велосипедки. Она дополнила образ блестящими лакированными черными сапогами до колен и кожаным пиджаком, накинутым на плечи.

Ванесса Хадженс Фото: Getty Images

Ранее в этот же день она появилась в другом образе. Актриса выбрала стильный полностью total black наряд: мини-юбку, кожаный пиджак и топ. Свой наряд девушка дополнила босоножками на каблуке и черной сумочкой от Givenchy.

Напомним, Ванесса Хадженс начала свою карьеру еще в детстве из театра и телевизионной рекламы. В 2003 году знаменитость впервые снялась в фильме. В 2004 году она снялась в картине "Буревестники", где имела одну из главных ролей.

Также Фокус писал, что в начале февраля Ванесса Хадженс объявила, что выходит замуж за бейсболиста Коула Токера.