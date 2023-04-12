У прозорій сукні: Ванесса Гадженс прогулялася вулицями Нью-Йорка

Зірка лише кілька днів тому повернулася з відпочинку на Філіппінах.

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34-річна американська акторка та модель Ванесса Гадженс потрапила під приціл папараці під час прогулянки Нью-Йорком. Про це пише Daily Mail.

Знаменитість продемонструвала повністю прозоре вбрання. Чорна відверта сукня міді була прикрашена великим принтом білих троянд. Під ним Гадженс носила чорний бюстгальтер і підходящі велосипедки. Вона доповнила образ блискучими лакованими чорними чоботами до колін і шкіряним піджаком, накинутим на плечі.

Ванесса Гадженс Фото: Getty Images

Раніше того ж дня вона з'явилася в іншому образі. Акторка вибрала стильне повністю total black вбрання: міні-спідницю, шкіряний піджак і топ. Своє вбрання дівчина доповнила босоніжками на підборах та чорною сумочкою від Givenchy.

Нагадаємо, Ванесса Гадженс розпочала свою кар'єру ще у дитинстві з театру та телевізійної реклами. 2003 року знаменитість вперше знялася у фільмі. 2004 року вона знялася у картині "Буревісники", де мала одну з головних ролей.

Також Фокус писав, що на початку лютого Ванесса Гадженс оголосила, що виходить заміж за бейсболіста Коула Токера.