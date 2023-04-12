Вышел трейлер боевика "Мать" с Дженнифер Лопес в главной роли
В новой картине Netflix Лопес сыграет суровую наемницу, которая готова на все, чтобы защитить свою дочь.
12 мая на стриминговой платформе Netflix состоится премьера драматического боевика "Мать". Главную роль в нем исполнила Дженнифер Лопес, которая предстала в необычном амплуа – наемницы, которая умеет стрелять из снайперской винтовки и владеет боевыми искусствами. В Сети появился первый полноценный трейлер картины.
Это необычная роль для Дженнифер Лопес, которая обычно играет в мелодрамах и романтических комедиях.
Накануне большой премьеры Лопес поделилась первыми постерами нового фильма — на фото звезда позирует с оружием.
По сюжету, героиня Дженнифер Лопес вынуждена скрываться от тех, кто хочет ее убить. Так что ей пришлось отдать дочь на воспитание сразу после ее рождения и скрываться в лесной хижине на Аляске. Но ее дочь похищают, так что ей снова приходится брать в руки оружие.
Судя по трейлеру, героине Лопес удается спасти дочь, но теперь она должна научить ее выживать в жестоком мире, чтобы она снова не стала жертвой похитителей.
"Я убийца, но также я мать. И я умру, защищая ее", — заявляет героиня Лопес в трейлере.
Вместе с Лопес в новом фильме снялись Джозеф Файнс, Гаэль Гарсия Берналь и многие другие. Режиссером ленты стала Ники Каро, известная по работе с картинами "Мулан", "Жена смотрителя зоопарка" и сериалу "Энн".
Дженнифер Лопес также стала продюсером картины.
Напомним, ранее Лопес часто снималась в фильмах и некоторые из них даже получали призы, ну а некоторые были номинированы на антипремию "Золотая малина". Иронично, но в 2004 году Лопес и Бен Аффлек одержали победу в номинации "Худший актерский дуэт". Как известно, пара в итоге поженилась и, судя по всему, очень счастлива в браке.
На днях пару заметили в аэропорту, где они обнимались и болтали. У пары, похоже, была семейная поездка, так как их видели с сыном Бена Сэмом.