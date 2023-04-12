Вышел трейлер боевика "Мать" с Дженнифер Лопес в главной роли

В новой картине Netflix Лопес сыграет суровую наемницу, которая готова на все, чтобы защитить свою дочь.

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12 мая на стриминговой платформе Netflix состоится премьера драматического боевика "Мать". Главную роль в нем исполнила Дженнифер Лопес, которая предстала в необычном амплуа – наемницы, которая умеет стрелять из снайперской винтовки и владеет боевыми искусствами. В Сети появился первый полноценный трейлер картины.

Это необычная роль для Дженнифер Лопес, которая обычно играет в мелодрамах и романтических комедиях.

Накануне большой премьеры Лопес поделилась первыми постерами нового фильма — на фото звезда позирует с оружием.

В фильме "Мать" Дженнифер Лопес сыграла наемницу

По сюжету, героиня Дженнифер Лопес вынуждена скрываться от тех, кто хочет ее убить. Так что ей пришлось отдать дочь на воспитание сразу после ее рождения и скрываться в лесной хижине на Аляске. Но ее дочь похищают, так что ей снова приходится брать в руки оружие.

Судя по трейлеру, героине Лопес удается спасти дочь, но теперь она должна научить ее выживать в жестоком мире, чтобы она снова не стала жертвой похитителей.

"Я убийца, но также я мать. И я умру, защищая ее", — заявляет героиня Лопес в трейлере.

Трейлер фильма "Мать"

Вместе с Лопес в новом фильме снялись Джозеф Файнс, Гаэль Гарсия Берналь и многие другие. Режиссером ленты стала Ники Каро, известная по работе с картинами "Мулан", "Жена смотрителя зоопарка" и сериалу "Энн".

Дженнифер Лопес также стала продюсером картины.

Напомним, ранее Лопес часто снималась в фильмах и некоторые из них даже получали призы, ну а некоторые были номинированы на антипремию "Золотая малина". Иронично, но в 2004 году Лопес и Бен Аффлек одержали победу в номинации "Худший актерский дуэт". Как известно, пара в итоге поженилась и, судя по всему, очень счастлива в браке.

На днях пару заметили в аэропорту, где они обнимались и болтали. У пары, похоже, была семейная поездка, так как их видели с сыном Бена Сэмом.