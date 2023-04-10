Дженнифер Лопес и Бена Аффлека заметили в обнимку в аэропорту (фото)

Влюбленная пара, которая поженилась на скромной свадьбе в Лас-Вегасе в прошлом году, обнималась после долгого перелета.

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53-летняя Дженнифер Лопес и 50-летний Бен Аффлек были замечены папарацци после прибытия в аэропорт Хэмптонс в Нью-Йорке. Об этом сообщает Daily Mail.

Джей Ло была одета в шубу оверсайз из искусственного меха от Coach, коричневые брюки и белые кроссовки. Знаменитая актриса сделала легкий макияж, а волосы собрала в небрежный пучок.

Аффлек был одет в темно-синюю толстовку под черной дубленкой, серые джинсы и кроссовки Nike. У пары, похоже, была семейная поездка, так как их видели с сыном Бена Сэмом.

Перед отъездом Дженнифер просидела в одиночестве у залива возле своего дома в Хэмптоне 2 часа, делая селфи и попивая кофе.

Напомним, недавно Дженнифер Лопес и Бен Аффлек устроили семейный ужин со своими детьми в баре Enza в отеле Charles в Кембридже. Со звездной парой присутствовали близнецы Лопес от союза с Марком Энтони — 15-летние Эмме и Макс — а также 14-летняя дочь Аффлека Серафина.

Очевидец сказал, что двое других детей Бена, 17-летняя Вайолет и 11-летний Сэмюэл, не были замечены в итальянском ресторане, а дети, которых видели, "вели себя очень хорошо".

Также Фокус писал, что оскароносный актер Бен Аффлек был замечен на прогулке с дочерью Дженнифер Лопес в Санта-Монике.