Дженніфер Лопес і Бена Аффлека помітили в обіймах в аеропорту (фото)

Закохана пара, яка одружилася на скромному весіллі в Лас-Вегасі минулого року, обіймалася після довгого перельоту.

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53-річна Дженніфер Лопес і 50-річний Бен Аффлек були помічені папараці після прибуття в аеропорт "Гемптонс" у Нью-Йорку. Про це повідомляє Daily Mail.

Джей Ло була одягнена в шубу оверсайз зі штучного хутра від Coach, коричневі штани та білі кросівки. Знаменита акторка зробила легкий макіяж, а волосся зібрала в недбалий пучок.

Аффлек був одягнений у темно-синю толстовку під чорною дублянкою, сірі джинси та кросівки Nike. У пари, схоже, була сімейна поїздка, оскільки їх бачили із сином Бена Семом.

Перед від'їздом Дженніфер просиділа на самоті біля затоки біля свого будинку в Гемптоні 2 години, роблячи селфі та попиваючи каву.

Нагадаємо, нещодавно Дженніфер Лопес і Бен Аффлек влаштували сімейну вечерю зі своїми дітьми в барі Enza у готелі Charles в Кембриджі. Із зірковою парою були близнюки Лопес від союзу з Марком Ентоні — 15-річні Емме та Макс — а також 14-річна дочка Аффлека Серафіна.

Очевидець сказав, що двоє інших дітей Бена, 17-річна Вайолет і 11-річний Семюел, не були помічені в італійському ресторані, а діти, яких бачили, "поводилися дуже добре".

Також Фокус писав, що оскароносний актор Бен Аффлек був помічений на прогулянці з дочкою Дженніфер Лопес у Санта-Моніці.