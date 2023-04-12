Вийшов трейлер бойовика "Мати" з Дженніфер Лопес у головній ролі

У новій картині Netflix Лопес зіграє сувору найманку, яка готова на все, щоб захистити свою дочку.

Related video

12 травня на стрімінговій платформі Netflix відбудеться прем'єра драматичного бойовика "Мати". Головну роль у ньому виконала Дженніфер Лопес, яка постала у незвичайному амплуа – найманці, яка вміє стріляти зі снайперської гвинтівки та володіє бойовими мистецтвами. У мережі з'явився перший повноцінний трейлер картини.

Це незвичайна роль для Дженніфер Лопес, яка зазвичай грає у мелодрамах та романтичних комедіях.

Напередодні великої прем'єри Лопес поділилася першими постерами нового фільму – на фото зірка позує зі зброєю.

У фільмі "Мати" Дженніфер Лопес зіграла найманець

За сюжетом героїня Дженніфер Лопес змушена ховатися від тих, хто хоче її вбити. Тож їй довелося віддати доньку на виховання одразу після її народження та ховатися у лісовій хатині на Алясці. Але її дочку викрадають, тож їй знову доводиться брати до рук зброю.

Судячи з трейлера, героїні Лопес вдається врятувати доньку, але тепер вона має навчити її виживати у жорстокому світі, щоб вона знову не стала жертвою викрадачів.

"Я вбивця, але також я мати. І я помру, захищаючи її", — заявляє героїня Лопес у трейлері.

Трейлери фильму "Мати"

Разом із Лопес у новому фільмі знялися Джозеф Файнс, Гаель Гарсія Берналь та багато інших. Режисером стрічки стала Нікі Каро, відома по роботі з картинами "Мулан", "Дружина наглядача зоопарку" та серіалу "Енн".

Дженніфер Лопес також стала продюсером картини.

Нагадаємо, раніше Лопес часто знімалася у фільмах і деякі з них навіть отримували призи, а деякі були номіновані на антипремію "Золота малина". Іронічно, але у 2004 році Лопес та Бен Аффлек здобули перемогу у номінації "Гірший акторський дует". Як відомо, пара в результаті одружилася і, зважаючи на все, дуже щаслива в шлюбі.

Днями пару помітили в аеропорту, де вони обіймалися та балакали. У пари, схоже, була сімейна поїздка, бо їх бачили із сином Бена Семом.