Солиста группы Backstreet Boys Ника Картера опять обвинили в изнасиловании

В суд обратилась певица Мелисса Шуман, которая заявила, что у нее был секс с Картером против ее воли в 2003 году.

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Солиста популярной группы Backstreet Boys Ника Картера снова обвинили в изнасиловании и сексуальных домогательствах. В этот раз обвинения выдвинула певица Мелисса Шуман, отметив, что Ник принудил ее заняться с ним сексом. Об этом пишет TMZ.

Согласно юридическим документам, Мелисса Шуман утверждает, что Ник принудил ее заняться с ним сексом. По ее словам это произошло в 2002 году в Санта-Монике. Ей было тогда 18 лет, а Нику Картеру – 22 года. В иске она утверждает, что он насильно занимался с ней оральным сексом, и заставил ее сделать то же самое с ним.

Шуман, которая тогда была в составе группы Dream, также утверждает, что первый сексуальный опыт у нее был именно с Картером, несмотря на то, что она хотела сохранить девственность до свадьбы.

Мелисса Шуман в составе группы Dream Фото: Instagram Melissa Schuman

Ранее певица уже подавала иск, это было более пяти лет назад, но офис окружного прокурора отказал в возбуждении уголовного дела, поскольку срок давности истек.

Подавая новый иск, девушка сослалась на новый законопроект в Калифорнии, который отменяет срок давности для гражданских исков.

Адвокат Ника Картера, Лиана К. Вакаяма, утверждает, что обвинения Шуман беспочвенны.

Мелисса Шуман

"Мелисса Шуман распространяла эту историю много лет, но ее утверждение было ложным, когда она впервые сделала это в 2017 году, и оно остается ложным. Судья в Неваде недавно постановил, рассмотрев обширные доказательства, которые мы изложили, что у Ника Картера есть веские основания для подачи иска против г-жи Шуман за заговор с целью нанести ущерб, опорочить и вымогать деньги у Ника, его друзей и его семьи".

Лиана также заявила, что иск Мелиссы Шуман причиняет Нику Картеру "неизмеримые боль и страдания".

Ник отверг все ее обвинения и фактически подал в суд на Шуман, утверждая, что она годами пыталась вымогать у него деньги. Этот иск был частью его продолжающегося судебного процесса против Шеннон Рут, которая также обвинила Картера в сексуальном насилии в гастрольном автобусе.

В декабре 2022 года Шеннон Рут, страдающая аутизмом и церебральным параличом, и ее адвокаты провели пресс-конференцию, на которой она обвинила Картера в изнасиловании, случившемся когда ей было 17 лет. По ее словам это произошло в туристическом автобусе в 2001 году.

Ник Картер настаивает на своей невиновности, утверждая, что заявление "юридически необоснованно и совершенно не соответствует действительности".

Ник Картер с детьми

Напомним, группа Backstreet Boys выпустила дебютный альбом в 1996 году. Всего было продано более 130 миллионов экземпляров записей. Группа до сих пор гастролирует.

B 2000 году Ник Картер вошел в список "50 самых красивых людей планеты" журнала People и стал "Самым сексуальным мужчиной в мире" по версии журнала CosmoGirl в 2002 году.

Он встречался с Пэрис Хилтон и Мэнди Мур. С 12 апреля 2014 года он женат на актрисе и фитнес-эксперте Лорен Китт. У супругов трое детей.

В прошлом году скончался младший брат Ника Картера, Аарон Картер. Он долгое время страдал от наркотической зависимости и лежал в реабилитационных центрах.