Леди Амелия Спенсер опубликовала первые фото с медового месяца

Племянница покойной принцессы Дианы вышла замуж на шикарной церемонии в ЮАР.

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Леди Амелия Спенсер, племянница принцессы Дианы и сестра знаменитой модели Китти Спенсер, показала первые фото со своего медового месяца. Она и ее супруг Грег Маллетт проводят отпуск на Мальдивах. Об этом пишет HELLO!

Леди Амелия вышла замуж за Грега Маллетта 21 марта. Роскошную свадьбу устроили на вершине горы в Южной Африке. Права на публикацию фото были проданы изданию HELLO!

Теперь влюбленные проводят медовый месяц на Мальдивах и показывают, как ныряют с маской и наслаждаются обществом друг друга на Мальдивах.

Фото: Instagram Amelia Spencer Фото: Instagram Amelia Spencer Фото: Instagram Amelia Spencer Фото: Instagram Amelia Spencer

В подписи 30-летняя Амелия написала: "Первые несколько дней нашего волшебного медового месяца", отметив их местоположение: Коко Боду Хити, Мальдивы.

Леди Амелия, дочь графа Спенсера, родного брата принцессы Дианы, и модели Виктории Айткен. Брак ее родителей не был счастливым, так что развод получился скандальным. Чарльз Спенсер отбыл в семейное поместье, а его дети от Виктории росли в Кейптауне, ЮАР. На свадьбе дочери Чарльза не было. Также он не присутствовал на свадьбе своей дочери Китти.

Медовый месяц Амелия Спенсер и Грег Маллетт проводят на Мальдивах

Именно в Кейптауне Амелия встретила своего возлюбленного – Грега Маллетта, когда ей было всего 17 лет.

Амелия и Грег обручились в июле 2020 года. Причем предложение он ей сделал также в ЮАР.

В интервью девушка сказала, что они хотят завести детей.

"Однажды я хочу маленького Маллетта. Мы немного подождем, но мы оба всегда любили детей и хотим своих", — рассказывала леди Амелия.

Рядом с Амелией в день ее свадьбы была ее сестра-близнец леди Элиза, старшая сестра леди Китти, 32 года, и ее младший сводный брат, 19-летний Сэмюэл Айткен, сын ее матери от второго брака, который и вел ее к алтарю.

Свадьба леди Амелии Спенсер в ЮАР

"Он — другая любовь в моей жизни, поэтому было так важно, чтобы именно Сэмюэл вел меня к алтарю. Он родился, когда мне было 11 лет, и у нас очень, очень особые отношения", — рассказывала счастливая невеста.

Свадьба состоялась в имении Куойн-Рок на вершине горы в винодельческих угодьях Западно-Капской провинции Южной Африки. На свадьбе было 122 гостя.

Амелия вышла замуж на закате. Подружки невесты были в атласных платьях от Atelier Versace. А леди Китти выбрала синее платье от Dolce & Gabbana. Сама невеста несколько раз меняла наряды, но к алтарю шла в сшитом на заказ платье Versace.

Платье Амелии, создавалось в течение двух с половиной месяцев. Его украшал двухметровый шлейф, лиф был расшит кристаллами Сваровски.

Свадьба леди Амелии Спенсер в ЮАР

Она добавила элегантную пятиметровую фату из тонкого шелкового тюля и туфли на каблуках Jimmy Choo.

Амелия объяснила, что ее платье связывает ее с ее покойной тетей, принцессой Дианой, которая была близкой подругой Джанни Версаче и носила его наряды.

"Я думаю, она была бы очень горда увидеть меня в день моей свадьбы. Я знаю, что семья Версаче также очень любит Диану, так что у нас особая связь", — сказала она.