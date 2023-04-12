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Стиль жизни

Леди Амелия Спенсер опубликовала первые фото с медового месяца

амелия спенсер медовый месяц, племянница принцессы дианы
Фото: Instagram Amelia Spencer | Медовый месяц Амелия Спенсер и Грег Маллетт проводят на Мальдивах

Племянница покойной принцессы Дианы вышла замуж на шикарной церемонии в ЮАР.

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Леди Амелия Спенсер, племянница принцессы Дианы и сестра знаменитой модели Китти Спенсер, показала первые фото со своего медового месяца. Она и ее супруг Грег Маллетт проводят отпуск на Мальдивах. Об этом пишет HELLO!

Леди Амелия вышла замуж за Грега Маллетта 21 марта. Роскошную свадьбу устроили на вершине горы в Южной Африке. Права на публикацию фото были проданы изданию HELLO!

Теперь влюбленные проводят медовый месяц на Мальдивах и показывают, как ныряют с маской и наслаждаются обществом друг друга на Мальдивах.

амелия спенсер медовый месяц, племянница принцессы дианы Fullscreen
Фото: Instagram Amelia Spencer
амелия спенсер медовый месяц, племянница принцессы дианы Fullscreen
Фото: Instagram Amelia Spencer
амелия спенсер медовый месяц, племянница принцессы дианы Fullscreen
Фото: Instagram Amelia Spencer
амелия спенсер медовый месяц, племянница принцессы дианы Fullscreen
Фото: Instagram Amelia Spencer
амелия спенсер медовый месяц, племянница принцессы дианы
амелия спенсер медовый месяц, племянница принцессы дианы
амелия спенсер медовый месяц, племянница принцессы дианы
амелия спенсер медовый месяц, племянница принцессы дианы

В подписи 30-летняя Амелия написала: "Первые несколько дней нашего волшебного медового месяца", отметив их местоположение: Коко Боду Хити, Мальдивы.

Леди Амелия, дочь графа Спенсера, родного брата принцессы Дианы, и модели Виктории Айткен. Брак ее родителей не был счастливым, так что развод получился скандальным. Чарльз Спенсер отбыл в семейное поместье, а его дети от Виктории росли в Кейптауне, ЮАР. На свадьбе дочери Чарльза не было. Также он не присутствовал на свадьбе своей дочери Китти.

Медовый месяц Амелия Спенсер и Грег Маллетт проводят на Мальдивах

Именно в Кейптауне Амелия встретила своего возлюбленного – Грега Маллетта, когда ей было всего 17 лет.

Амелия и Грег обручились в июле 2020 года. Причем предложение он ей сделал также в ЮАР.

В интервью девушка сказала, что они хотят завести детей.

"Однажды я хочу маленького Маллетта. Мы немного подождем, но мы оба всегда любили детей и хотим своих", — рассказывала леди Амелия.

Рядом с Амелией в день ее свадьбы была ее сестра-близнец леди Элиза, старшая сестра леди Китти, 32 года, и ее младший сводный брат, 19-летний Сэмюэл Айткен, сын ее матери от второго брака, который и вел ее к алтарю.

Свадьба леди Амелии Спенсер в ЮАР

"Он — другая любовь в моей жизни, поэтому было так важно, чтобы именно Сэмюэл вел меня к алтарю. Он родился, когда мне было 11 лет, и у нас очень, очень особые отношения", — рассказывала счастливая невеста.

Свадьба состоялась в имении Куойн-Рок на вершине горы в винодельческих угодьях Западно-Капской провинции Южной Африки. На свадьбе было 122 гостя.

Амелия вышла замуж на закате. Подружки невесты были в атласных платьях от Atelier Versace. А леди Китти выбрала синее платье от Dolce & Gabbana. Сама невеста несколько раз меняла наряды, но к алтарю шла в сшитом на заказ платье Versace.

Платье Амелии, создавалось в течение двух с половиной месяцев. Его украшал двухметровый шлейф, лиф был расшит кристаллами Сваровски.

Свадьба леди Амелии Спенсер в ЮАР

Она добавила элегантную пятиметровую фату из тонкого шелкового тюля и туфли на каблуках Jimmy Choo.

Амелия объяснила, что ее платье связывает ее с ее покойной тетей, принцессой Дианой, которая была близкой подругой Джанни Версаче и носила его наряды.

"Я думаю, она была бы очень горда увидеть меня в день моей свадьбы. Я знаю, что семья Версаче также очень любит Диану, так что у нас особая связь", — сказала она.