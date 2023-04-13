Поддержите нас UA
UA
Разделы
Материалы
Поддержите нас
Стиль жизни

13 апреля 2023 года: Чистый четверг — что сегодня нельзя делать?

Сегодня нельзя выливать воду без надобности и вести пустые разговоры.

Related video

Что случилось в этот день:

Согласно Библии, в этот день Иисус Христос собственноручно вымыл ноги своих учеников во время Тайной вечери. Отсюда и название праздника — Чистый четверг. Считается, что в этот день вода обладает целебными свойствами, помогает очистить тело и дух человека от болезней.

Также православная церковь почитает память святителя Ипатия, чьи мощи обладают чудотворной исцеляющей силой.

Что нельзя делать 13 апреля:

  • целовать ребенка младше семи лет (можно только матери);
  • спускать воду без надобности;
  • выливать воду после уборки возле дома;
  • вести пустые разговоры и сплетничать.

Народные приметы и поверья:

  • клен или береза дают много сока — еще долго будет хорошая погода;
  • дождь утром — будет дождливое лето;
  • какая погода в Чистый четверг, таким и Вознесение Господне будет;
  • если в этот день холодно, то весна будет холодной до седьмой недели после Пасхи;
  • если дует легкий ветерок, то будет урожай ягод, орехов и плодов;
  • солнечная погода предвещает тепло до конца весны.

День ангела празднуют:

Вениамин, Иннокентий, Ипатий, Мария.

Родились сегодня:

1887 год — Иван Кавалеридзе, украинский скульптор, кинорежиссер, драматург, сценарист, художник кино.

Также в этот день:

  • 1923 год — в Лондоне открыли стадион Уэмбли;
  • 1928 год — в Киеве состоялась премьера фильма Александра Довженко "Звенигора";
  • 1986 год — Иоанн Павел II первым среди пап посетил синагогу;
  • 2012 год — Верховная Рада приняла Уголовный процессуальный кодекс Украины;
  • 2014 год — и.о. президента Украины Александр Турчинов объявил Антитеррористическую операцию на востоке Украины.