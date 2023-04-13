Стиль жизни
13 апреля 2023 года: Чистый четверг — что сегодня нельзя делать?
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Сегодня нельзя выливать воду без надобности и вести пустые разговоры.
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Что случилось в этот день:
Согласно Библии, в этот день Иисус Христос собственноручно вымыл ноги своих учеников во время Тайной вечери. Отсюда и название праздника — Чистый четверг. Считается, что в этот день вода обладает целебными свойствами, помогает очистить тело и дух человека от болезней.
Также православная церковь почитает память святителя Ипатия, чьи мощи обладают чудотворной исцеляющей силой.
Что нельзя делать 13 апреля:
- целовать ребенка младше семи лет (можно только матери);
- спускать воду без надобности;
- выливать воду после уборки возле дома;
- вести пустые разговоры и сплетничать.
Народные приметы и поверья:
- клен или береза дают много сока — еще долго будет хорошая погода;
- дождь утром — будет дождливое лето;
- какая погода в Чистый четверг, таким и Вознесение Господне будет;
- если в этот день холодно, то весна будет холодной до седьмой недели после Пасхи;
- если дует легкий ветерок, то будет урожай ягод, орехов и плодов;
- солнечная погода предвещает тепло до конца весны.
День ангела празднуют:
Вениамин, Иннокентий, Ипатий, Мария.
Родились сегодня:
1887 год — Иван Кавалеридзе, украинский скульптор, кинорежиссер, драматург, сценарист, художник кино.
Также в этот день:
- 1923 год — в Лондоне открыли стадион Уэмбли;
- 1928 год — в Киеве состоялась премьера фильма Александра Довженко "Звенигора";
- 1986 год — Иоанн Павел II первым среди пап посетил синагогу;
- 2012 год — Верховная Рада приняла Уголовный процессуальный кодекс Украины;
- 2014 год — и.о. президента Украины Александр Турчинов объявил Антитеррористическую операцию на востоке Украины.