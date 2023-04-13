13 апреля 2023 года: Чистый четверг — что сегодня нельзя делать?

Сегодня нельзя выливать воду без надобности и вести пустые разговоры.

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Что случилось в этот день:

Согласно Библии, в этот день Иисус Христос собственноручно вымыл ноги своих учеников во время Тайной вечери. Отсюда и название праздника — Чистый четверг. Считается, что в этот день вода обладает целебными свойствами, помогает очистить тело и дух человека от болезней.

Также православная церковь почитает память святителя Ипатия, чьи мощи обладают чудотворной исцеляющей силой.

Что нельзя делать 13 апреля:

целовать ребенка младше семи лет (можно только матери);

спускать воду без надобности;

выливать воду после уборки возле дома;

вести пустые разговоры и сплетничать.

Народные приметы и поверья:

клен или береза дают много сока — еще долго будет хорошая погода;

дождь утром — будет дождливое лето;

какая погода в Чистый четверг, таким и Вознесение Господне будет;

если в этот день холодно, то весна будет холодной до седьмой недели после Пасхи;

если дует легкий ветерок, то будет урожай ягод, орехов и плодов;

солнечная погода предвещает тепло до конца весны.

День ангела празднуют:

Вениамин, Иннокентий, Ипатий, Мария.

Родились сегодня:

1887 год — Иван Кавалеридзе, украинский скульптор, кинорежиссер, драматург, сценарист, художник кино.

Также в этот день: