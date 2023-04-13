13 квітня 2023: Чистий четвер — що сьогодні не можна робити?

Сьогодні не можна виливати воду без потреби та вести порожні розмови.

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Що сталося цього дня:

Згідно з Біблією, цього дня Ісус Христос власноруч вимив ноги своїх учнів під час Таємної вечори. Звідси і назва свята – Чистий четвер. Вважається, що в цей день вода має цілющі властивості, допомагає очистити тіло та дух людини від хвороб.

Також православна церква вшановує пам'ять святителя Іпатія, чиї мощі мають чудотворну цілющу силу.

Що не можна робити 13 квітня:

цілувати дитину молодше семи років (можна лише матері);

спускати воду без потреби;

виливати воду після прибирання біля будинку;

вести порожні розмови та пліткувати.

Народні прикмети та повір'я:

клен або береза дають багато соку ще довго буде хороша погода;

дощ уранці — буде дощове літо;

яка погода у Чистий четвер, таким і Вознесіння Господнє буде;

якщо холодно, то весна буде холодною.

якщо дме легкий вітерець, то буде врожай ягід і горіхів;

сонячна погода віщує тепло до кінця весни.

День ангела святкують:

Веніамін, Інокентій, Іпатій, Марія.

Народилися сьогодні:

1887 рік — Іван Кавалерідзе, український скульптор, кінорежисер, драматург, сценарист, художник кіно.

Також у цей день: