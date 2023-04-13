Кэти Холмс призналась, что всю жизнь защищала дочь Сури от папарацци

Звезда молодежного сериала "Бухта Доусона" не слишком часто дает интервью и сделала большой перерыв в кинокарьере.

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Кэти Холмс, бывшая жена Тома Круза, прославилась в 1990-е, когда снялась в молодежном телесериале "Бухта Доусона". Однако в 2005 году востребованная актриса и восходящая звезда вышла замуж за Тома Круза. Их брак после рождения дочки Сури завершился разводом в 2012 году. И с того момента Кэти не слишком часто появлялась на публике и давала интервью. Сейчас, когда Сури Круз выросла и собирается поступать в колледж, Холмс поговорила с журналистом издания Glamour.

"Когда мы снимали "Бухту Доусона", и сериал стал успешным, я помню, что очень хотела расти как актриса, а не просто делать что-то, чтобы извлечь выгоду из момента. Я хотела учиться у других людей", — вспоминает Кэти Холмс..

Она появилась в сатирической комедии 2005 года "Здесь курят", снялась в триллере 2010 года, спродюсированном Гильермо Дель Торо, "Не бойся темноты", появилась на Бродвее в возрожденной в 2008 году пьесе Артура Миллера "Все мои сыновья", а сейчас стала режиссером.

Ее третий фильм "Редкие предметы" будет показан в кинотеатрах 14 апреля. И Кэти очень взволнована.

После десятилетий безжалостного преследования папарацци, особенно после того, как она развелась с одним из самых популярных актеров современности, Кэти отмечает, что все это время пыталась спокойно воспитываться свою дочь Сури. И она старалась не читать таблоиды.

"Я не так часто бываю в социальных сетях. Мне не нужна вся эта информация", — говорит Кэти и отмечает, что хоть СМИ и пытались эксплуатировать ее сексуальность, у них ничего не вышло. Она даже специально брала на съемки своего друга, чтобы он следил за этим.

Кэти Холмс Фото: Getty Images

А так как она крайне редко выходит в свет, то ее образы живо обсуждаются таблоидами. Сама Кэти говорит, что работает со стилистом Бри Уэлч, любит винтажный шопинг и ей нравится собирать вещи.

"Я думаю, что стиль 90-х точно вернулся. Заставляет меня чувствовать себя старой. Мы это уже пережили! Моя мама говорит, что она должна была сохранить вещи. Я должна был сохранить вещи", — шутит Кэти.

По ее словам, она восхищается своей дочкой Сури и говорит, что делала все, чтобы защитить ее от внимания СМИ. Ведь сразу после своего рождения дочь Тома Круза стала самым популярным ребенком в мире.

Кэти Холмс с дочкой Сури Круз Фото: Getty Images

"Мне действительно нравилось защищать ее. Я очень благодарна за то, что она моя дочь. Она невероятный человек. Она мое сердце", — говорит Кэти Холмс.

Напомним, ранее стало известно, что Том Круз не общается со своим единственным биологическим ребенком с 2013 года. Инсайдеры утверждают, что ему запрещают общение с Сури в сайентологической церкви, к которой он принадлежит. Сам актер заявляет, что просто слишком много работает.