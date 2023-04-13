Поддержите нас UA
UA
Разделы
Материалы
Поддержите нас
Стиль жизни

Кэти Холмс призналась, что всю жизнь защищала дочь Сури от папарацци

Кэти Холмс, интервью, сури круз, бывшая жена тома круза
Фото: Getty | Кэти Холмс

Звезда молодежного сериала "Бухта Доусона" не слишком часто дает интервью и сделала большой перерыв в кинокарьере.

Related video

Кэти Холмс, бывшая жена Тома Круза, прославилась в 1990-е, когда снялась в молодежном телесериале "Бухта Доусона". Однако в 2005 году востребованная актриса и восходящая звезда вышла замуж за Тома Круза. Их брак после рождения дочки Сури завершился разводом в 2012 году. И с того момента Кэти не слишком часто появлялась на публике и давала интервью. Сейчас, когда Сури Круз выросла и собирается поступать в колледж, Холмс поговорила с журналистом издания Glamour.

"Когда мы снимали "Бухту Доусона", и сериал стал успешным, я помню, что очень хотела расти как актриса, а не просто делать что-то, чтобы извлечь выгоду из момента. Я хотела учиться у других людей", — вспоминает Кэти Холмс..

Она появилась в сатирической комедии 2005 года "Здесь курят", снялась в триллере 2010 года, спродюсированном Гильермо Дель Торо, "Не бойся темноты", появилась на Бродвее в возрожденной в 2008 году пьесе Артура Миллера "Все мои сыновья", а сейчас стала режиссером.

Ее третий фильм "Редкие предметы" будет показан в кинотеатрах 14 апреля. И Кэти очень взволнована.

После десятилетий безжалостного преследования папарацци, особенно после того, как она развелась с одним из самых популярных актеров современности, Кэти отмечает, что все это время пыталась спокойно воспитываться свою дочь Сури. И она старалась не читать таблоиды.

"Я не так часто бываю в социальных сетях. Мне не нужна вся эта информация", — говорит Кэти и отмечает, что хоть СМИ и пытались эксплуатировать ее сексуальность, у них ничего не вышло. Она даже специально брала на съемки своего друга, чтобы он следил за этим.

Кэти Холмс, интервью, сури круз, бывшая жена тома круза Fullscreen
Кэти Холмс
Фото: Getty Images

А так как она крайне редко выходит в свет, то ее образы живо обсуждаются таблоидами. Сама Кэти говорит, что работает со стилистом Бри Уэлч, любит винтажный шопинг и ей нравится собирать вещи.

"Я думаю, что стиль 90-х точно вернулся. Заставляет меня чувствовать себя старой. Мы это уже пережили! Моя мама говорит, что она должна была сохранить вещи. Я должна был сохранить вещи", — шутит Кэти.

По ее словам, она восхищается своей дочкой Сури и говорит, что делала все, чтобы защитить ее от внимания СМИ. Ведь сразу после своего рождения дочь Тома Круза стала самым популярным ребенком в мире.

Кэти Холмс, интервью, сури круз, бывшая жена тома круза Fullscreen
Кэти Холмс с дочкой Сури Круз
Фото: Getty Images

"Мне действительно нравилось защищать ее. Я очень благодарна за то, что она моя дочь. Она невероятный человек. Она мое сердце", — говорит Кэти Холмс.

Напомним, ранее стало известно, что Том Круз не общается со своим единственным биологическим ребенком с 2013 года. Инсайдеры утверждают, что ему запрещают общение с Сури в сайентологической церкви, к которой он принадлежит. Сам актер заявляет, что просто слишком много работает.